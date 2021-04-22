«إنستغرام» تتيح لمستخدميها تنقية الرسائل المباشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 12:40 مساء
شعار «إنستغرام»، 28 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

بدأت شبكة «إنستغرام»، التابعة لـ«فيسبوك»، الأربعاء، توفير تقنية تتيح لمستخدميها تنقية الرسائل الواردة على المنصة من العبارات المسيئة، في خطوة جديدة للمنصة الاجتماعية التي تسعى إلى مكافحة التحرش عبر الإنترنت.

وأوضح تطبيق مشاركة الصور الشهير، في بيان، أن «الرسائل المباشرة عبارة عن محادثات خاصة، ولا يمكن التحقق استباقيًّا من تضّمنها عبارات تعبّر عن خطاب الكراهية أو المضايقات»، كما تفعل الشبكة بالنسبة إلى أنواع أخرى من المحادثات، وفق «فرانس برس».

ويمكن للمستخدمين في سبع دول (بريطانيا وفرنسا وإيرلندا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا) تفعيل خيار يتيح الحجب التلقائي لـ«طلبات الرسائل المباشرة» (دعوات الدردشة) التي تحوي كلمات أو عبارات أو رموزًا تعبيرية (إيموجي) مسيئة.

وقالت المسؤولة عن السياسات العامة في «إنستغرام» كلوتيلد بريند: «في هذه الدول، تعرض بعض الشخصيات العامة كلاعبي كرة القدم، لعبارات مسيئة في الرسائل المباشرة».

ولاحظت أن «الجزء الأكبر من خطاب الكراهية ينبع من طلبات الرسائل المباشرة هذه». وأضافت: «سنمنح كل مستخدم إمكان إبلاغنا أو عدم إبلاغنا بهذه الرسائل» التي ستظل متاحة في صندوق بريد منفصل.

وتحاول «إنستغرام» التي تضم أكثر من مليار مستخدم منذ سنوات مكافحة المضايقات وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي تنتشر على الشبكات الاجتماعية.

وأطلقت الشبكة العام 2019 تقنية قائمة على الذكاء الصناعي تتيح التحذير الاستباقي للأشخاص الذين يرغبون في نشر رسائل مسيئة، وأعلنت أخيرًا أنها ستستخدم التعلم الآلي لتخمين السن الفعلية للمستخدمين.

وفي مارس، أكدت الشبكة الاجتماعية أنها تعتزم استحداث نسخة من خدمتها مخصصة للمراهقين الصغار السن؛ ما أثار احتجاج المتخصصين في مجال حقوق الطفل.

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