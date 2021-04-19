المروحية «إنجينيويتي» تحلق بنجاح فوق المريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 03:05 مساء
صورة التقطت في 7 أبريل لمروحية إنجينيويتي التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على سطح المريخ (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الإثنين، أن مروحيتها المصغرة «إنجينيويتي» نفذت أولى طلعاتها في أجواء المريخ، في خطوة تاريخية تأخرت أكثر من أسبوع؛ بسبب مشكلة تقنية.

وأكد أحد مهندسي مختبر الدفع النفاث (جت بروبلشن لابوراتوري) التابع لـ«ناسا» أن «بيانات الارتفاعات تؤكد أن إنجينيويتي نفذت أول طلعة لمركبة مزودة محرك على كوكب آخر»، على وقع التصفيق وصيحات الفرح، وفق «فرانس برس».

ونشرت «ناسا» مقطع فيديو قصيرًا عن الرحلة التقطته العربة الجوالة «برسيفرنس» التي وصلت على متنها «إنجينيويتي» إلى الكوكب الأحمر قبل الانفصال عنها.

ويبيّن المقطع مركبة تحلق على علو ثلاثة أمتار قبل أن تهبط على سطح المريخ.

- تأجيل أولى طلعات «إنجينيويتي» فوق المريخ

وأرسلت المروحية نفسها صورة بالأبيض والأسود يظهر فيها ظلها على الكوكب الأحمر.

وقالت رئيسة مشروع المروحية ميمي أونغ بحماسة كبيرة: «يمكننا الآن القول إن البشر نجحوا في جعل مركبة ذات محرك تحلق فوق كوكب آخر».

وبعدما كانت الرحلة مقررة في 11 أبريل، أرجئت بسبب مشكلة تقنية ظهرت خلال اختبارات على مراوحها.

وتشكل المهمة تحديًّا كبيرًا، لأن كثافة الهواء في المريخ توازي 1% من تلك الموجودة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

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