غانا «عاصمة» تويتر في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 11:12 صباحا
شعار تويتر (أ ف ب)

استحدثت «تويتر» فريقا من أحد عشر موظفا في غانا، ليكون هذا البلد مقرا رئيسا لها في أفريقيا.

وأعلنت الشركة في بيان: «اليوم، وتماشيا مع استراتيجيتنا للنمو، نحن سعداء بالإعلان لكم عن تشكيلنا فريقا في غانا».

وأضافت: «علينا الانغماس أكثر في المجتمعات الغنية والدينامية التي تحرك النقاشات اليومية في كل أنحاء القارة الأفريقية».

وكتب الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو عبر «تويتر» أن «اختيار غانا مقرا رئيسيا لعمليات تويتر في أفريقيا نبأ ممتاز»، مشيدا بـ«بدء تعاون جميل».

وأوضحت «تويتر» أن فريقها الجديد سيبدأ العمل من بُعد، مع استشكاف «إمكان فتح مكتب في غانا في المستقبل».

وعزت الشبكة الأميركية خيارها إلى الإمكانات المتاحة في غانا على صعيد حرية التعبير والنفاذ إلى الإنترنت، إضافة إلى اختيار عاصمتها أكرا أخيرا لاستضافة الأمانة العامة لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقبل «تويتر»، فتحت «فيسبوك» مكاتب كثيرة لها في أفريقيا، خصوصا في نيجيريا أكثر بلدان القارة سكانا، وهي أيضا في غرب أفريقيا.

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