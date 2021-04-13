نمساوي يقاضي حكومته لفشلها في حماية المناخ

رجل أمام قصر هوفبرغ في النمسا، 8 أبريل 2021 (أ ف ب)

أقام رجل نمساوي مصاب بمرض التصلب المتعدد دعوى قضائية على حكومته أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لفشلها في حماية المناخ، قائلًا: إن الاحتباس الحراري أدى إلى تفاقم حالته، وفق ما قالت جماعة حقوقية الإثنين.

ويعاني هذا الرجل الذي عرّف عنه باسم ميكس إم، شكلا من أشكال التصلب المتعدد مرتبط بدرجة الحرارة، كما أوضح الفرع النمساوي من حركة «فرايديز فور فيوتشر» التي أطلقتها الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، وفق «فرانس برس».

وقال مستشار الطاقة، البالغ من العمر 40 عامًا، «عندما تصبح درجة الحرارة أكثر من 25 مئوية، يتعين عليّ أن أتنقل بواسطة كرسي متحرّك. وهذا يعني أنني متأثر بأزمة المناخ وفي المستقبل سيكون تأثيرها أكثر من ذلك».

وأضاف: «سيمكنني الفوز من المطالبة بإجراءات مناخية فعالة والمطالبة بذلك في المحكمة».

وأقيمت الدعوى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتخذ في ستراسبورغ مقرًا لها يوم الجمعة.

وقالت محاميته ميكايلا كرومر إن «قانون المناخ ضعيف والترسانة القانونية الحالية لا تتيح لنا إمكان تقديم استئناف. لقد فشلت الدولة في واجبها بالتصرف».

ولم ترد وزارة البيئة النمساوية التي يديرها سياسي من حزب الخضر منذ أوائل العام الماضي، على الفور على طلب وكالة «فرانس برس» للتعليق.

وأقيمت دعاوى قضائية مماثلة أخرى من بينها واحدة أقامها ستة برتغاليين يتهمون عشرات الدول الأوروبية بالفشل في التزاماتها مكافحة تغير المناخ أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.