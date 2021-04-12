رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه سفير لمنظمة «الفاو» للنوايا الحسنة

رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه في طوكيو، 19 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه تم تعيينه سفيرًا للنوايا الحسنة لها، الإثنين، «من أجل الدفاع عن العمل ضد تغير المناخ وتحويل أنظمة الأغذية الزراعية».

وقال المدير العام للمنظمة تشو دونج يو في احتفال افتراضي حضره خصوصًا رائد الفضاء والمدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) جوزيف أشباكر «مرحبًا بكم معنا!»، وفق «فرانس برس».

وأضاف المدير العام للمنظمة التي تتخذ في روما مقرًا «مع تفاقم الجوع (يعاني ما يقرب من 690 مليون شخص منه) واحتمال أن يؤدي وباء كوفيد-19 إلى دفع ما يصل إلى 132 مليون شخص إليه، لا يمكن الاستمرار في المسار نفسه».

وأوضح خلال هذا الحدث المسجل «نحتاج إلى مساعدة الجميع. نحتاج إلى العلم. وعلينا أن نتحرك قبل كل شيء. توما بيسكيه يجلب لنا منظورًا فريدًا، وجهة نظر من الفضاء».

وسيشمل دور بيسكيه «زيادة الوعي العام بتأثير تغير المناخ ومكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية إضافة إلى الانخراط في نشاطات الفاو التي تهدف إلى تحويل أنظمة الأغذية الزراعية» وفق المنظمة.

ومن المفترض أن ينضم توما بيسكيه (43 عامًا) إلى محطة الفضاء الدولية في 22 أبريل من فلوريدا في مركبة فضائية من «سبايس إكس» إلى جانب ثلاثة رواد فضاء آخرين.