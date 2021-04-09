مهمة فضائية تكريمية بالذكرى الـ60 لرحلة غاغارين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أبريل 2021, 02:10 مساء
أفراد طاقم رحلة «سويوز ام اس -18» في الحجر الصحي خلال مؤتمر صحفي، قبل انطلاقهم من قاعدة بايكونور إلى محطة الفضاء الدولية في الثامن من أبريل 2021 (أ ف ب)

في الذكرى السنوية الستين لرحلة يوري غاغارين، انطلق رائدا فضاء روسيان وثالث أميركي، الجمعة، في اتجاه محطة الفضاء الدولية.

وخرج صاروخ «سويوز إم إس-18» الذي ينقل الرواد الثلاثة عن نطاق جاذبية الأرض في الموعد المتوقع عند الساعة 07,42 بتوقيت غرينيتش، من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان، وفق «فرانس برس».

سُمي الصاروخ بهذه التسمية تيمنًا باسم رائد الفضاء السوفياتي الشهير، قبل أيام من الذكرى السنوية الستين للرحلة التي أجراها غاغارين (أول إنسان انطلق إلى الفضاء الخارجي) في 12 أبريل 1961. ووُضعت صورته بالأزرق والأبيض على رأس الصاروخ.

انطلق أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف من وكالة الفضاء الروسية، ومارك فانده هاي من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، في مهمة تستمر ستة أشهر على محطة الفضاء الدولية.

وخلال المؤتمر الصحفي التقليدي الذي سبق الانطلاق، أكد الرواد الثلاثة أنهم سيحتفلون في 12 أبريل بإنجاز غاغارين.

وقال بيوتر دوبروف (43 عامًا) في أول مهمة فضائية له «سنحتفل بذلك معًا.. وسنعمل بجدّ».

وتشهد أنحاء روسيا كافة سنويًّا احتفالات كبيرة في ذكرى رحلة غاغارين، إذ توضع الزهور أمام معالم كثيرة مكرسة له.

انطلق الرواد الثلاثة من قاعدة بايكونور، تمامًا مثل غاغارين، لكن من منصة إطلاق مغايرة؛ لأن تلك التي انطلق منها الرائد السوفياتي تخضع حاليًّا لعمليات تعديل تستمر حتى 2023 على أقرب تقدير؛ لتتمكن من استقبال الجيل الجديد من صواريخ سويوز.

وشكلت مهمة غاغارين التي استمرت 108 دقائق، نصرًا كبيرًا للاتحاد السوفياتي في سباقه مع الولايات المتحدة على غزو الفضاء.

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