الدببة القطبية تأكل بيض البط لتعويض نقص الفقمات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 02:01 مساء
الاحترار العالمي يشكّل خطرا على الدببة القطبية (أ ف ب)

باتت الدببة القطبية، وهي من أبرز الحيوانات المفترسة التي أدى التغيّر المناخي إلى إرباك عادات الصيد لديها، تلجأ إلى أعشاش البط لتأكل منها البيض، لكن أداءها ضعيف في هذه الطريقة الجديدة لتأمين غذائها، حسب ما أظهرت دراسة نُشرت، الأربعاء.

ومن المعروف أن الاحترار العالمي يشكّل خطرًا على الدببة القطبية، تلاحظ آثاره خصوصا في القطب الشمالي حيث تعيش هذه الحيوانات. وانتشرت في كل أنحاء العالم في السنوات الأخيرة صور دببة قطبية عالقة على قطع صغيرة منفصلة من الجليد الطافي على الماء، أو لأخرى تفتش في القمامة، وفق «فرانس برس».

كذلك كان للانكماش الملحوظ للجليد البحري تأثير مباشر على النظام الغذائي لهذه الحيوانات، إذ حدّ من فرص صيد الفقمات التي تعتبر فريستها المفضلة.

ولدراسة التغييرات الملموسة الناجمة عن هذه التعديلات في عادات صيد الدببة، راقب باحثون كنديون نحو 20 حيوانا باستخدام طائرات دون طيار في إقليم نونافوت.

وأظهرت خلاصات الدراسة التي نُشرت، الأربعاء، في مجلة «رويال سوسايتي أوبن ساينس» أن هذه الحيوانات المفترسة تفترس أعشاش بط العيدر لتلتهم البيض الذي تحويه.

ولكن خلال فترة 11 يوما، ومع تضاؤل عدد البيض المتبقي، كانت الدببة تكتشف أن الأعشاش خالية من البيض بعدما سبق لها أن أفرغتها. كذلك لم تربط الدببة بين وجود البط وإمكان العثور على بيض.

اقرأ أيضا: الدببة القطبية تواجه خطر الانقراض

اقرأ أيضا: النشاطات البشرية سبب كل الاحترار تقريبًا
 

واستنتج معدّو الدراسة من هذه الملاحظات أن «الأنواع قد تدمج موارد غير مفضلة في نظامها الغذائي عندما يصبح العثور على فريستها الرئيسية أكثر صعوبة، لكنها قد لا تتمكن من القيام بذلك بشكل فاعل».

انقراض
ومع أن الدببة تحصل على سعرات حرارية كبيرة من البيض، فإن هذا النظام الغذائي لا يوفر مصدرًا مستدامًا للغذاء لهذا النوع المعروف بـ«أورسوس ماريتيموس» المصنّف ضعيفا.

ويقدر عدد الدببة القطبية البرية بـ25 ألفًا موزعة في كل أنحاء ألاسكا وكندا وغرينلاند والنرويج وروسيا.

ولم تستبعد دراسة نُشرت في يوليو الفائت في «نيتشر كلايمت تشينج» أن تنقرض هذه الحيوانات بسبب نقص الغذاء بحلول نهاية القرن. وأشار بحث آخر نُشر أخيرا في «غلوبل تشينج بايولوجي» استنادا إلى دراسة تآكل الأسنان في جماجم الدببة القطبية في متاحف التاريخ الطبيعي، إلى أن نظامها الغذائي المتخصص للغاية (القائم بشكل أساسي على دهون الفقمة واللحوم) يعود إلى قرون وبالتالي هي معرضة لخطر عدم التمكن من التكيف.

ومن الممكن أن يكون التطور المحتمل لهذا النوع هو التهجين مع الدببة الرمادية، ولاحظ الباحثون بالفعل تكاثرًا بين هاتين العائلتين من الدببة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» تحمّل «جهات تسعى إلى الأذية» مسؤولية نشر بيانات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
السفارة الليبية بالقاهرة تكرم منتجي التمور وتعد بحل مشاكل دخول المنتجات الليبية ...
ليبيا
9 أندية ترفض اللعب في شهر رمضان
رياضة محلية
فينيسيوس.. جوهرة في «ريال مدريد» صقلها زيدان
رياضة عالمية
«الصحة العالمية»: الصلة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية «ممكنة ولكنها غير ...
دولى
العاهل الأردني عبدالله الثاني: «الفتنة وئدت» والأردن بات آمن ومستقر
دولى
وفاة 19 من أصل 79 شخصا أبلغ عن إصابتهم بجلطات بعد تلقيهم لقاح «أسترازينيكا» في ...
دولى
هل التطعيم ضد «كورونا» من المفطرات في نهار رمضان؟ .. «الإفتاء» تجيب
ليبيا
رئيس موزمبيق يؤكد «طرد الجهاديين» من مدينة بالما
دولى
مسؤول بـ«النهر الصناعي»: قادرون على زيادة إنتاج المياه لأكثر من مليون متر مكعب ...
ليبيا
واشنطن: منتدي الحوار السياسي عليه التدخل حال فشل مجلس النواب في التوصل لقاعدة ...
ليبيا
مؤشر «درابر» للابتكار: البيئة التنظيمية الليبية طاردة للاستثمار
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شخص من كل أربعة سيعانون مشاكل في السمع بحلول 2050