باكستان ترفع الحظر عن «تيك توك» مجددًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 05:00 مساء
شعار «تيك توك» (أ ف ب)

رفعت باكستان، الخميس، للمرة الثانية الحظر الساري على تطبيق «تيك توك» بعد منعه على خلفية نشر محتويات «غير أخلاقية».

واتخذت السلطات هذا القرار بعد التزام جديد قطعه التطبيق باتخاذ تدابير للإشراف على هذا النوع من المحتويات.

وقال المحامي في وكالة الاتصالات الباكستانية جهانزيب محسود لوكالة «فرانس برس» إن «التطبيق وعدنا بفرز المضامين والإشراف عليها»، وأشادت «تيك توك» بهذا القرار.

وأمرت محكمة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان الشهر الماضي الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بحظر التطبيق بسبب نشر فيديوهات وُصفت بأنها منافية للقيم في هذا البلد الإسلامي المحافظ.

ووافق التطبيق المملوك لشركة صينية والمحبب بشدة لدى المراهقين في باكستان والعالم، على الإشراف على المضامين بعد حظره مرة أولى لفترة قصيرة في أكتوبر.

واتهم أحد مستشاري رئيس الوزراء عمران خان، التطبيق بالترويج لـ«استغلال» الفتيات و«تسليعهن» و«إضفاء طابع جنسي» عليهن.

وينتقد المدافعون عن حرية التعبير الرقابة المتنامية من السلطات على الإنترنت ووسائل الإعلام الإلكترونية والصحف الورقية.

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