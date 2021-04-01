زيادة كبيرة في إزالة الغابات الاستوائية العام 2020

مساحات حرجية أتت عليها حرائق في منطقة بانتانال البوليفية، 27 أغسطس 2019 (أ ف ب)

تعادل مساحة الغابات الاستوائية البكر التي دمرت في العام 2020 حجم هولندا، إذ تتزايد الحرائق وعمليات قطع الأشجار فيها باستمرار، على الرغم من الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة «كوفيد-19».

سجل تقرير «غلوبل روست ووتش» السنوي استنادًا على بيانات الأقمار الصناعية القضاء على 4.2 مليون هكتار العام 2020 من الغابات الاستوائية الأولية الضرورية جدًا للتنوع البيولوجي على كوكب الأرض وتخزين الكربون، أي بارتفاع 12 في المئة عن العام الفائت، وفق «فرانس برس».

وأظهر التقرير أن البرازيل هي البلد الأكثر تضررًا في هذا المجال، إذ خسرت مساحات من الغابات تشكّل ثلاثة أضعاف المساحة التي فقدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، صاحبة المرتبة الثانية.

وفي المجموع، خسرت المناطق الاستوائية في العام المنصرم 12.2 مليون هكتار من الغطاء الحرجي الذي يشمل كل أنواع الغابات والمزارع.

ولم يكن مفاجئا ما بيّنه التقرير من أن الزراعة لا تزال السبب الرئيسي لهذا الدمار. لكنّ الباحثين ألقوا باللائمة هذه السنة على موجات الحر والجفاف التي أشعلت حرائق في أستراليا وسيبيريا وصولًا إلى الأمازون وأتت على مساحات حرجية واسعة.

وعلقت فرانسيس سيمور من معهد الموارد العالمية الذي يشكّل الجهة الرئيسية في إعداد التقرير أن هذه الخسائر هي بمثابة «حال طوارئ مناخية» وتُعتبر «أزمة تنوع بيولوجي، وكارثة إنسانية»، وتنطوي على «فرص اقتصادية ضائعة».

ووفقا للباحثين، لربما كانت للوباء بعض الآثار السلبية، إذ تُركت الأشجار المقطوعة بشكل غير قانوني في الغابات من دون حماية، على سبيل المثال، وانتقلت أعداد كبيرة من الناس إلى المناطق الريفية.

570 مليون سيارة

لكنّ الباحثين أكدوا أن الأزمة الصحية لم تُتِح تغيير مسار تدمير الغابات، محذرين من تفاقم الوضع في حال تخفيف القواعد لتحفيز الانتعاش الاقتصادي.

أما الأكثر خطورة في بيانات العام 2020 فيكمن في أن الغابات نفسها كانت ضحية لتغير المناخ، حسب ما شرحت فرانسيس سيمور في مؤتمر صحفي. وإذ لاحظت أن «الأراضي الرطبة تحترق»، علّقت قائلةً: «كانت الطبيعة تهمس لنا لفترة من الوقت أن التهديد آتٍ. أما الآن، فهي تصرخ».

وأدى احتراق نحو أربعة ملايين هكتار من الغابات الاستوائية العام 2020 إلى انبعاث 2.64 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لـ570 مليون سيارة.

تراجع التدمير في إندونيسيا

في البرازيل، حيث تفاقمت إزالة الغابات بشكل مطرد منذ وصول الرئيس جايير بولسونارو إلى السلطة، فقدت الغابات الأولية 1.7 مليون هكتار إضافية العام 2020، بزيادة قدرها 25 في المئة في عام واحد، وفقا للتقرير.

وأصاب معظم هذا الدمار منطقة الأمازون، حيث تسجّل إزالة متعمدة للغابات إلى جانب حرائق تعذّرت السيطرة عليها، تسبب بها اشتعال للنار في الأراضي التي أزيلت منها الغابات أصلًا.

وأتت الحرائق أيضا على الأراضي الرطبة في بانتانال، جنة التنوع البيولوجي بين البرازيل وبوليفيا التي تقدمت إلى المركز الثالث في تصنيف العام 2020 لإزالة الغابات الاستوائية.

إلاّ أن إندونيسيا تكمن في المقابل من خفض معدل إزالة الغابات بنسبة 17 في المئة مقارنة بالعام 2019، إذ خرجت من القائمة للمرة الأولى منذ تقرير «غلوبل فورست ووتش» الأول قبل عشرين عاما.