«إبيك غيمز» تشكو «آبل» لدى هيئة المنافسة البريطانية

شاشة الدخول إلى لعبة الفيديو «فورتنايت» عبر هاتف ذكي في لوس أنجليس، 14 أغسطس 2020 (أ ف ب)

تقدمت «إبيك غيمز»، ناشر لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت»، بشكوى ضد شركة «آبل» لدى هيئة المنافسة البريطانية، متهمةً شركة الكمبيوتر الأميركية العملاقة بالسلوك «الاحتكاري».

واعتبرت «إبيك غيمز» في بيان أصدرته، الثلاثاء، أن «سلوك آبل المخالف للمنافسة وقواعدها التقييدية بشأن توزيع التطبيقات ومعالجة الدفع يشكل انتهاكا واضحا» للقانون البريطاني، وفق «فرانس برس».

واستنكرت الشكوى كذلك «ممارسات الاحتكار» من مجموعة «آبل» التي «تمنع المستخدمين والمطورين من الحصول على التطبيقات وتوزيعها من خلال منصات أخرى غير متجرها للتطبيقات»، مع دفع عمولات يمكن أن تصل إلى 30 في المئة من الإيرادات.

وتكمل هذه الشكوى الإجراءات القانونية الأخرى التي أطلقتها الشركة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وبريطانيا ضد «آبل» وكذلك ضد «غوغل».

وأكدت «إبيك غيمز» أنها «لا تسعى للحصول على تعويض نقدي» وإنما على قرارات تنظيمية من السلطات لإجبار «آبل» على تغيير ممارساتها.

وحاولت «إبيك غيمز» في أغسطس الفائت، الالتفاف على تقنية الدفع لنظام «آبل» التشغيلي «آي أو إس». وسارعت الشركة المصنعة لهواتف «آي فون» الذكية إلى إزالة «فورتنايت» من متجرها للتطبيقات معللة ذلك بانتهاك قواعد العقد بين الشركتين.

وترى «فيسبوك» و«سبوتيفاي» أيضًا أن «آبل» تتصرف بطريقة مخالفة للمنافسة من خلال فرض قواعد على المطورين الخارجيين لا تنطبق على نفسها. وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقات عدة تستهدف الشركة الأميركية العملاقة.