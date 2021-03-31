«غوغل مابس» تعرض قريبًا المسارات الأكثر مراعاة للبيئة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 02:35 مساء
مجموعة من خدمات «غوغل» بينها «غوغل مابس» (أ ف ب)

أعلنت «غوغل»، الثلاثاء، عددًا من التحسينات على خدمة الخرائط القائمة على الذكاء الصناعي «غوغل مابس»، منها العرض التلقائي للمسارات التي تتيح للمستخدمين تحسين بصمتهم الكربونية.

وكتب نائب الرئيس المسؤول عن المنتجات في «غوغل مابس» داين غلاسغو: «قريبًا، سيكون المسار الذي يؤدي سلوكه إلى انبعاث النسبة الأقل من ثاني أكسيد الكربون أول اقتراح توفره غوغل مابس، للمستخدمين في حال كان الوقت الذي يستلزمه الوصول عبره إلى الوجهة مساويا تقريبا لأسرع طريق»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «إذا كان المسار الأكثر مراعاة للبيئة يؤدي إلى زيادة كبيرة في وقت الوصول إلى الوجهة، ستتاح للمستخدم الفرصة لمقارنة الأثر الكربوني النسبي للطريقين قبل أن يختار أحدهما».

وأوضحت «غوغل» أن حصر الاقتراحات بأقصر طريق سيظل ممكنا من خلال تعديل التفضيلات في إعدادات التطبيق. وأوضحت المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا أنها تعاونت لاستحداث هذه الأداة الجديدة مع المختبر الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الأميركية.

واستندت شركة الإنترنت العملاقة في تحديد مدى مراعاة المسار للبيئة على عوامل عدة، بينها «مدى انحدار الطريق والإبطاءات الناجمة عن الاختناقات المرورية».

وأشار غلاسغو إلى أن «اقتراح الطرق الأكثر مراعاة للبيئة سيبدأ في الولايات المتحدة في وقت لاحق من السنة الجارية، على أن تصبح تغطيته عالمية في نهاية المطاف».

وفي الإطار نفسه، استحدثت «غوغل» نظاما ينبّه المستخدم إلى أنه في منطقة منخفضة الانبعاثات. وسيكون هذا النظام متاحًا اعتبارًا من يونيو في فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا على الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل «أندرويد» و«آي أو إس».

وفي الأشهر المقبلة وفي كل أنحاء العالم، ستشير «غوغل مابس» أيضا إلى وسائل النقل الأكثر ملاءمة للبيئة للوصول إلى مكان ما.

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