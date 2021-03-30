«سبخة السيجومي» نظام بيئي مهدد في قلب تونس

طيور نورس تحلق فوق سبخة السيجومي، جنوب تونس العاصمة، 17 فبراير 2021 (أ ف ب)

يسبح سرب من البط المهاجر في سبخة السيجومي بتونس ويقتات وسط نفايات منزلية، وبالقرب من منفذ لمياه صرف في موقع مصنّف يندّد عدد كبير من محبّي الطبيعة بعدم حمايته من التلوث والعمران المتزايد من حوله.

وتُعتبر سبخة السيجومي إحدى أهم المناطق الرطبة في تونس، ويشكّل التلوث والفيضانات خطرا على الطيور المهاجرة التي تتخذ منها سكنا في فصل الشتاء، وفق «فرانس برس».

ويقول حمدي (31 عاما)، وهو من سكان منطقة سيدي حسين المتاخمة للبحيرة: «حبّذا لو تهيئ السبخة ويصبح المنظر أجمل ونتخلص من الأوساخ ومشكلة مياه الأمطار».

وتمثل البحيرة خزانا لمياه أمطار الفيضانات الموسمية، وتُصنف ثروة طبيعية هامّة وملاذا للكثير من أصناف الطيور المهاجرة التي تصل تونس في فصل الشتاء للتعشيش والتكاثر على غرار النحام الوردي والبط وطيور أخرى. لكن على الرغم من جمال الموقع، فهو لا يستقطب التونسيين الذين يعتبرونه نقطة سوداء جرّاء التلوث المحيط به، وأصبح أشبه «بمصب للنفايات».

وتسعى الحكومة إلى القيام ببعض الأعمال في المكان، بينها وضع أسمنت في جزء منه، الأمر الذي يثير قلق جمعية بيئية تخشى عدم مراعاة نظام التأقلم الخاص بأسراب الطيور المهاجرة التي تتخذ من الموقع مكانا للتكاثر.

وتمتد سبخة السيجومي على 2600 هكتار. وكانت تصل مساحتها إلى 3500 هكتار لكنها تقلصت بسبب تكديس بقايا عمليات البناء والردم وبسبب التمدد العمراني وتوسّع الأحياء السكانية المتاخمة.

50% من سكان العاصمة

وتتركز كثافة سكانية عالية حول سواحل البحيرة حيث يقيم نحو 50% من مجموع سكان العاصمة بمعدل 2800 شخص في الكيلومتر المربع. وتنقسم البحيرة إلى جزءين: قسمها الشمالي تتكدس فيه أكوام من النفايات الصلبة وأسراب البعوض التي تمنع أيا كان من الوقوف مطوّلا في المكان، بينما النصف الجنوبي لا يزال محافظا على طابعه الطبيعي وحيث يفرد النحام الوردي أجنحته الوردية في مجموعات ويضفي على المكان جمالا.

ولم تعد البحيرة قادرة على استيعاب كل مياه الأمطار بسبب ارتفاع منسوب الترسبات، فضلا عن مواد صلبة تُلقى عشوائيا فيها منذ 2009، وبلغت 1.8 مليون متر مكعب، حسب الدراسات الحكومية الأولية.

وتؤكد الخبيرة في مكتب شمال أفريقيا بمنظمة «الصندوق العالمي للطبيعة» إيمان الرايس، أن السبخة «تحمي السكان من الفيضانات، ولكن عندما نقوم ببناءات عشوائية من حولها، فهذا يتحوّل الى تهديد للسكان، إذ إن مياه الفيضانات لن تجد مسالك للوصول للسبخة».

وإزاء تدهور الوضع البيئي للموقع، بدأت الحكومة التونسية في العام 2015 إعداد دراسة للبحيرة لحمايتها من التلوث وإعادة هيكلة قنوات تجميع مياه الأمطار وتطهيرها والاستفادة اقتصاديا من الموقع عبر تجهيز مساحات للبناء. كما أن المشروع الذي تبحث الدولة عن تمويل يتجاوز الـ150 مليون دولار لإنجازه، «سينقذ رئة العاصمة ويحافظ عليها بشكل مستدام»، وفقا لنادية قويدر، المسؤولة عن مشروع التهيئة في وزارة التجهيز.

لكن أعضاء في منظمة «أحباء الطيور» يعترضون. ويشيرون إلى أن الموقع حاصل على تصنيف «رامسار» في العام 2007، وهي معاهدة دولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة.

لن نتدخل.. سنخسر

ويؤكد المنسق العلمي لجمعية «أحباء الطيور» هشام أزفزف لوكالة «فرانس برس» أن سبخة السيجومي هي رابع أهم منطقة رطبة في شمال أفريقيا نظرا للتنوع الحيوي الفريد الذي تحويه، إذ وصل إليها أكثر من 126 ألف طائر مائي هذا الشتاء.

ويلفت أزفزف إلى أن المنظمة ليست ضد المشروع الحكومي برمته، ولكن من بين النقاط السلبية التي يتضمنها حفر السبخة وتعميقها، وهذا «سيحرم العديد من الطيور مثل أنواع من البط والنحام الوردي من الغذاء لأنها لا تستطيع الغوص عميقا وستهجر المنطقة». ويضيف: «هذا المشروع إن لم يأخذ بالاعتبار خصوصية المنطقة البيئية، سيقلب النظام البيئي فيها».

وتشدّد المسؤولة عن مشروع التهيئة في وزارة التجهيز من جهتها على أن «نحو ثلث مساحة البحيرة فقط سيتم تعميقها بنحو متر إضافي، وستترك مساحات للطيور». وتتابع: «في حال لن نتدخل، سنخسر أكثر من مساحتها بسبب الردم».