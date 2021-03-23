«بانوراما مارس سول».. المريخ في صورة مذهلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 05:00 مساء
ناسا تنشر صورة بتقنية الواقع الافتراضي 360 درجة لسطح الكوكب الأحمر (ناسا)

تحت عنوان «1.2 مليار بكسل بانوراما مارس سول 3060»، نشر هاشم الغيلي، على صفحته في «فيسبوك»، صورة بتقنية الواقع الافتراضي 360 درجة لسطح لكوكب الأحمر، في إطار برنامج استكشاف المريخ في «ناسا».

وأطلقت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» العام الماضي، الروبوت المتنقل «برسفيرنس» باتجاه المريخ المصمم لاكتشاف آثار لجراثيم قديمة كان يعج بها الكوكب الأحمر على الأرجح قبل ثلاثة مليارات سنة.

وحول هاشم الغيلي حبه للمعرفة إلى فيديوهات تشرح بشكل مبسط الألغاز العلمية المتعلقة بجسم الإنسان ومحيطه، حسب «دويتشه فيله». صفحة الشاب اليمني العلمية تصل الآن إلى أكثر من 30 مليون متابع وفيديوهاته حققت مليارات المشاهدات.

 

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