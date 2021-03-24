توقع ببيع «ديسكورد» بأكثر من 10 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 10:15 صباحا
شعار «ديسكورد» بين شعارات عدد من التطبيقات على شاشة هاتف ذكي، 12 يناير 2021 (أ ف ب)

كشف موقع «فنتشر بيت» المتخصص نقلًا عن مصادر لم يسمّها أن منصة الدردشة «ديسكورد» قد تباع بأكثر من عشرة مليارات دولار.

وأوضح الموقع في مقال نُشر، الإثنين، أن المفاوضات وصلت إلى مرحلتها النهائية مع الشاري.

ويعود إطلاق «ديسكورد» إلى العام 2015، وكان مخصصا في البداية لهواة ألعاب الفيديو الذين يرغبون في الدردشة (شفهيًّا وكتابيًّا) أثناء اللعب، وفق «فرانس برس».

إلا أن الإقبال عليه ازداد خلال الجائحة بفعل تنامي الحاجة إلى أدوات التواصل المرئية والمسموعة، وباتت مجموعات الأصدقاء تستخدمه لأغراض أخرى، كالعمل أو مشاهدة أفلام معًا، على سبيل المثال.

ويدفع المستخدمون بدل اشتراك لاستخدام الشبكة، وهي خالية من الإعلانات وتتميز ببرنامج النسخ النصي التلقائي الذي يحول الكلام في المقاطع الصوتية أو المصوّرة إلى نصوص مكتوبة.

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