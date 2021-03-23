بيع أول تغريدة على «تويتر» بـ2.9 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 01:55 مساء
رئيس «تويتر» جاك دورسي خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن، أكتوبر 2020 (أ ف ب)

باع رئيس «تويتر» وأحد مؤسسيها جاك دورسي، الإثنين، نسخة موثقة من أول تغريدة نشرها في مقابل 2.9 مليون دولار، في تجسيد جديد للشغف المتنامي باقتناء السلع الرقمية لدى هواة الجمع.

وبيعت صورة عن رسالة «أنشأت حسابي على تويتر» لحساب المستثمر سينا إيستافي في ماليزيا، إثر طرحها للبيع منذ الخامس من مارس على منصة «فاليوبلز»، وفق «فرانس برس».

وباتت مثل هذه الصفقات ممكنة مع ظهور نسق رقمي جديد يُعرف باسم «إن إف تي» (نان فانجيبل توكنز)، وهو أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال يتيح منح شهادة تثبت أصالة أي منتج رقمي سواء الصور أو الرسوم التعبيرية أو الفيديو أو المقطوعات الموسيقية.

ويقوم شراء تغريدة على الاستحواذ على «شهادة رقمية فريدة عنها تكون موقعة وموثقة من صاحبها». وتبقى التغريدة نفسها ظاهرة للجميع في حال أبقاها جاك دورسي أو «تويتر» على الشبكة.

ووحده صاحب التغريدة قادر على بيعها وفق نسق «إن إف تي» بعد التحقق منها، وفق «فاليوبلز» التي أنشئت في ديسمبر الفائت، من دون أي ارتباط مباشر مع رسملة «تويتر».

وتحتفظ «فاليوبلز» بـ5% من قيمة صفقة البيع، فيما يصب باقي المبلغ لحساب البائع، حسب ما أوضح ناطق باسم المنصة.

وعلى غرار أطراف كثيرة في سوق «إن إف تي» الناشئ، ينشط سينا إيستافي في مجال قواعد البيانات العاملة بنظام «سلسلة الكتل» (بلوك تشين) والعملات المشفرة منذ سنوات.

وهو يشغل حاليا منصب المدير العام لمنصة لـ«بلوك تشين» تحمل اسم «بريدج أوراكل» ومقرها في ماليزيا.

وينوي المستثمر على ما يبدو توسيع مجموعته من السلع الرقمية بعدما عرض 1.1 مليون دولار لشراء تغريدة رئيس «تيسلا» إيلون ماسك. ومذاك، أعلن الأخير التراجع عن بيع التغريدة رغم أنها كانت لا تزال موجودة على منصة «فاليوبلز» الإثنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تلميح إلى احتمالية استخدام «أسترازينيكا» بيانات «قديمة» في تجاربها السريرية ...
دولى
10 قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو الأميركية
دولى
الجامعة العربية تحيي الذكرى 76 لتأسيسها.. وتجدد الالتزام بالحفاظ على وحدتها
دولى
«الصحة العالمية»: انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات «يتزايد» وأصبح «فاضحا»
دولى
منتخبات أوروبا تنطلق نحو تصفيات مونديال 2022 وسط فوضى
رياضة عالمية
السايح يرد على تصريح كوبيش بشأن العامل الأمني في الانتخابات
ليبيا
بن إبراهيم لـ«بوابة الوسط»: كل الاحترام لمرشحي اتحاد الكرة.. ومحاسبة المقصرين ...
رياضة محلية
رئيس الوزراء المالطي السابق يكشف عما طلبه القذافي بخصوص بن علي قبل أيام من ثورة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
فلوسنا | عبء إثبات ملكية الأراضي والمشاريع المقامة عليها
فيديو
ليبيا تواصل تربعها على عرش «الأكثر سعادة» مغاربيا.. وتقرير أممي يوضح السبب
ليبيا
حظر السلاح «غير مجدٍ»: عقوبات في الجو.. وتفتيش في البحر
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروبات تخفف آلام الصداع النصفي