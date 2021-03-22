أزولاي عن اليوم العالمي للمياه: فرصة لرفع الوعي

أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو (الإنترنت)

في إطار اليوم العالمي للمياه، أوضحت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو بمناسبة: «لا شك في أن أزمة المياه هي أزمة شاملة، فلا يمكن تحقيق أهداف مثل توفير التعليم الجيد أو بناء مجتمعات أكثر ازدهارًا وعدلًا بلا ضمان الانتفاع الدائم بالمياه، على سبيل المثال. كذلك نعرف من دراستنا للتاريخ أن مهد الحضارات الزراعية والحضرية الأولى كان على ضفاف الأنهار الكبيرة في الصين أو في الشرق الأوسط (مثل نهر يانغ تسي كيانغ والنيل والفرات)».

ويُقام احتفال اليوم العالمي للمياه سنويًّا في 22 مارس بوصفها وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة. اليوم العالمي للمياه هو فرصة لرفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه، ولإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق، حسب موقع «اليونسكو».

لبنة أساسية للحياة

المياه هي لبنة أساسية للحياة، فهي أكثر من مجرد ضرورة لإرواء العطش أو حماية الصحة؛ المياه أمر حيوي. إذ أنها تخلق فرص عمل وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية. فوفقًا لتقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية، 3,6 مليار نسمة في العالم، اي ما يقارب نصف سكان العالم، يعيشون في مناطق قد تشح فيها المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنويًّا. واقتربت فعلاً معدّلات الاستهلاك العالمي اليوممن بلوغ الحد الأقصى للقدرة على التحمّل، ويخفي هذا التوازن الهش في الحقيقة أوجه تفاوت كبيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ويصدر تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية سنويًّا بمناسبة اليوم العالمي للمياه، بهدف تزويد صانعي القرار بالأدوات اللازمة لصياغة وتنفيذ سياسات تُعنى بالحفاظ على استدامة المياه. ويضطلع برنامج اليونيسكو العالمي لتقييم الموارد المائية بمهمة تنسيق هذا التقرير نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. ويتماشى الموضوع السنوي لليوم العالمي للمياه مع محور اهتمام التقرير.

وتُشارك اليونيسكو أيضًا في إحياء اليوم العالمي للمياه من خلال برنامجها الهيدرولوجي الدولي، الذي يحرص من خلال النشاطات التي ينظمها على مدار السنة على إنشاء قاعدة معارف علمية لمساعدة البلدان على إدارة مواردها المائية إدارة مستدامة.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت القرار A/RES/47/193 (link is external) المؤرخ في 22 ديسمبر 1992، وأعلنت بموجبه يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمياه، وذلك للاحتفال به ابتداء من عام 1993، وفقًا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الواردة في الفصل 18 (حماية موارد المياه العذبة وامداداتها (link is external)) من جدول أعمال القرن 21.