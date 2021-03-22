روسيا تطلق صاروخ سويوز مع 38 قمرًا صناعيًّا

صورة لوكالتي «ناسا/روسكوزموس» لمحطة الفضاء الدولية التقطتها بعثة من مركبة فضاء «سويوز»، 4 أكتوبر 2018 (أ ف ب)

أطلقت روسيا، الإثنين، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان صاروخ سويوز على متنه 38 قمرًا صناعيًّا أجنبيًّا، بعد إرجاء العملية مرتين بسبب مشكلات تقنية.

وأقلع صاروخ سويوز-2.1 بنجاح عند الساعة 06,07 بتوقيت غرينيتش في سماء ملبدة بالغيوم، على ما أظهرت صور نقلتها وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، وفق «فرانس برس».

ويضع القمر 38 قمرًا صناعيًّا من 18 بلدًا بينها كوريا الجنوبية واليابان وكندا والسعودية وألمانيا وإيطاليا والبرازيل.

ومن بين هذه الأجهزة أيضًا «تشالنج-1» وهو أول قمر صناعي مصنوع بالكامل في تونس من إنتاج مجموعة «تلنات» التونسية للاتصالات.

وبعدما كان مقررًا، السبت، أرجئ الإطلاق إلى اليوم التالي ثم إلى صباح الإثنين.

وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين إن الإرجاء الأول حصل بعد رصد «ضغط زائد» قبيل الإطلاق، وذلك تفاديًّا «لأي مجازفة».

أما الإرجاء الثاني فحصل بعد اكتشاف «عطل تقني»، وفق «روسكوسموس».

ويعكس الإرجاء المتكرر لعمليات الإطلاق الصعوبات التي يواجهها قطاع الفضاء الروسي منذ سقوط الاتحاد السوفياتي سنة 1991.

وشهدت الأعوام الأخيرة فضائح فساد عدة وسلسلة عمليات إطلاق فاشلة، إحداها لرحلة مأهولة خرج منها رائدا فضاء سالمين.