قد تظهر قريبًا.. نسخة للأولاد من «إنستغرام»

شبكة إنستغرام تدرس استحداث نسخة من خدمتها مخصصة للأولاد (أ ف ب)

وسط موجة من الجدل، تدرس «إنستغرام» استحداث نسخة مخصصة للأولاد، من خدمتها التي تتيح تَشارُك الصور ومقاطع الفيديو.



وأكد رئيس الشبكة آدم موسيري، هذا المشروع، في تغريدة عقّب فيها على معلومة كشفها موقع «بازفيد»، وفق «فرانس برس».



وكتب موسيري: «الأطفال يطلبون بصورة متزايدة من أهلهم ما إذا كان في استطاعتهم الانضمام إلى تطبيقات تساعدهم على البقاء على اتصال مع أصدقائهم».



وأضاف: «نحن في صدد البحث في إنشاء نسخة من إنستغرام تتيح للأهل الإبقاء على التحكم كما فعلنا مع ماسنجر كيدز» (نسخة الأطفال من خدمة المراسلة «ماسنجر»).



وعلقت مستخدمة للإنترنت عرفت عن نفسها بأنها «أمّ»، قائلة: «لا نعطي أي شيء للأطفال لمجرد أنهم يريدونه».



وأضافت: «لا نمد الأطفال بأدوات خطرة يمكنهم اللعب فيها فيما البالغون أنفسهم لم يجدوا وسيلة لجعل هذه الأدوات آمنة».



شروط إنستغرام

وتشترط إنستغرام التابعة لفيسبوك على مستخدميها أن يكونوا قد أتمّوا سن الثالثة عشرة على الأقل، غير أن أطفالًا كثيرين دون هذه السن يستخدمون الشبكة من خلال تقديم تاريخ ميلاد كاذب.



وكشفت المنصة، الثلاثاء، عن سلسلة تدابير ترمي إلى حماية المستخدمين الأصغر سنًا، بينها تكنولوجيا تستعين بالذكاء الاصطناعي والتلقين التلقائي للتكهن بالسن الحقيقية للمستخدمين.



كذلك أعلنت إنستغرام عزمها منع البالغين من إرسال رسائل لأي قاصر لا يتابع حسابهم تفاديًّا لأي تواصل غير مستحب.



كما سيتلقى المستخدمون القصّر إشعارات بشأن البالغين الذين أظهروا «سلوكًا مشبوهًا محتملًا»، بهدف الحد من التواصل معهم.