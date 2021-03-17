«غوغل» تخفض الرسوم المفروضة على المطورين في متجرها الإلكتروني

شعار شركة الإنترنت الأميركية العملاقة «غوغل» في تشارلستون رود (أ ف ب)

أعلنت «غوغل» أنها ستخفض إلى النصف الرسوم المثيرة للجدل التي تفرضها على المطورين في متجرها الإلكتروني للمحتويات الرقمية المصممة للأجهزة المحمولة العاملة بنظام «آندرويد».

وستقلص العمولة المستقاة من مطوري التطبيقات في «غوغل بلاي» إلى 15% من 30% بدءًا من يوليو، لكن فقط لأول مليون دولار من العائدات التي يحصل عليها المطور سنويًّا، وفقًا لما نشره نائب رئيس إدارة المنتجات سمير سامات، وفق «فرانس برس».

وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط على «غوغل» و«آبل» من أجل تخفيف السياسات المتبعة على أسواقهما الإلكترونية لمنصات الهواتف المحمولة. وأعلنت «آبل» خفضًا مماثلًا للشركات الصغيرة العام الماضي.

وتطلب «آبل» و«غوغل» من المطورين استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهما للمعاملات في متاجرهما الإلكترونية للتطبيقات والخدمات والسلع الرقمية مع أخذ 30 في المئة أو أقل كعمولة.

وتقول المجموعتان المتنافستان إن العمولة هي معيار صناعي وتعويض عادل لإدارة متاجر إلكترونية جديرة بالثقة، حيث يمكن للمطورين الازدهار.

وتعرضت نسبة العمولة لانتقادات من قبل شركات مطورة من بينها «إبيك غايمز» و«سبوتيفاي» وغيرها، وقد أطلقت دعاوى قانونية في كل أنحاء العالم.

كذلك، تواجه «آبل» و«غوغل» معارضة متزايدة من عمالقة التكنولوجيا الآخرين بشأن سيطرتهما على التطبيقات على منصاتهم.

واتهمت «فيسبوك» و«سبوتيفاي» مجموعة «آبل» باستغلال موقعها من أجل تقويض المنافسة من خلال فرض قواعد على المطورين الخارجيين لا تطبقها على نفسها.