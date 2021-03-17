نيزك سقط في الجزائر هو الأقدم من أصل بركاني

حجر نيزكي معروض قبل طرحه للبيع في مزاد بمدينة تور الفرنسية، 5 فبراير 2019 (أ ف ب)

توصل عدد من العلماء إلى أن نيزكًا سقط في جنوب الجزائر قبل نحو قرن هو الأقدم من أصل بركاني، إذ نشأ من كوكب أولي ظهر في السنوات المليون الأولى للنظام الشمسي للأرض.

وشرح عالم الكيمياء الجيولوجية من جامعة «بريست» جان أليكس بارا أن من المرجّح أن يكون النيزك سقط في الجنوب الجزائري «قبل مئة سنة على الأقل» بفعل «مصادفة المدارات»، بعد رحلة طويلة بدأت منذ تبلوره قبل نحو أربعة مليارات و565 مليون عام، وفق «فرانس برس».

وشارك بارا في دراسة نشرت أخيرًا في حوليات الأكاديمية الأميركية للعلوم عن الجسم الذي عثر عليه في مايو 2020 «صائدو نيازك» وقد أطلقت عليه تسمية «إرغ شيش 002» وهو اسم المنطقة التي عثر فيها عليه.

وقال بارا إن هناك رسميا 43 شظية من النيزك أكبرها «بحجم قبضة اليد».

ويشكّل هذا النيزك ذو السطح البنيّ اللون تقريبا، والأخضر من داخله عند قطعه، شاهدًا «مميزًا»، بأكثر من طريقة، على تكوين الكواكب الأولية، وهي بمثابة أجنة الكواكب، وسبقت ظهور الكواكب في نظامنا الشمسي.

لعبة بلياردو كونية

ويتميز «إرغ شيش 002» بأنه نادر في أكثر من جانب. فمن بين نحو نيزك مدرج، هو واحد من أربعة آلاف فحسب تتسم بـ«المادة المتمايزة»، وهي أكثر تفصيلا من تلك الموجودة في النيازك الأخرى لأنها تأتي من جرم سماوي كبير بما يكفي ليكون شهد نشاط تكتونيًا.

وفيما يعود مصدر 95 % من النيازك الأربعة آلاف إلى كويكبين فقط، يتأتى «إرغ شيش 002» من كويكب واحد هو مصدر الـ5 في المئة المتبقية.

أما فرادته الأخيرة، فتتمثل في تكوينه، إذ هو الوحيد بهذا التكوين من بين النيازك الـ65 ألفا، على ما لاحظ جان أليكس بارا. ومع ذلك فهو مقتنع بأن «صخورا كهذه كانت شائعة جدا في بداية تاريخ النظام الشمسي».

ويقدم بارا تفسيرين لندرة هذه النيازك، فالكواكب الأولية التي تحتوي عليها استخدمت «لنمو الكواكب الأرضية الأخرى»، مثل الأرض. وتفتت البعض الآخر في لعبة البلياردو الكونية التي نشأت، والتي كان سطح القمر المليء بالحفر، شاهدا متأخرا عليها.

أما الجسم الذي تأتي منها نيزك «إرغ شيش 002» فيُعتقد أن بحكم نحو مئة كيلومتر.

وقد تكوّن في السنوات المليون الأولى للنظام الشمسي، وفقا لحسابات المشاركين في الدراسة مارك شوسيدون، من معهد فيزياء الكرة الأرضية في باريس، والباحث في المركز الوطني للبحث العلمي في جامعة لورين يوهان فيلنوف.