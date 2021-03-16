هاتف جديد من سامسونغ رخيص الثمن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 10:48 صباحا
شركة سامسونغ تطرح هاتفا منافسا زهيد الثمن بمواصفات جيدة (الإنترنت)

طرحت سامسونغ هاتفها Galaxy M12 الذي يأتى بمواصفات تصوير عالية، وسعر ينافس معظم الهواتف الذكية المتوسطة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (164/75.9/9.7) ملم، ووزنه 221 غ، حسب «بي دي إيه 4».

أما الشاشة فيه فأتت PLS IPS بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، أبعادها "20:9"، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبًا.

ويضمن الأداء الجيد لهذا الجهاز معالج Exynos 850 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائي 3 أو 4 غيغابابيت، وذواكر تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 130 يورو تقريبًا زوّد الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

كما جهزته سامسونغ ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

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