إطلاق تلسكوب فضائي روسي عملاق في قاع بحيرة بايكال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 12:52 مساء
صورة يبدو فيها علماء ومسؤولون وهم يشاهدون تلسكوب النيوترينو تحت الماء وهو مغمور في مياه بحيرة بايكال الروسية، 13 مارس 2021 (أ ف ب)

أطلق علماء روس، السبت، أحد أكبر التلسكوبات الفضائية في المياه العميقة بهدف دراسة الألغاز الكونية من قاع بحيرة بايكال ذات المياه الشديد الصفاء.

وبدأ إنشاء هذا التلسكوب في العام 2015، وهو مصمم لمراقبة النيوترينوات، أصغر الجسيمات المعروفة للعلماء، وفق «فرانس برس».

وأطلقت على التلسكوب تسمية «بايكال-جي في دي» (وهي الأحرف الأولى من عبارة جيغاتون فوليوم ديتيكتور)، وأقيم على عمق يتراوح بين 750 مترا و1,3 كيلومتر وعلى بعد نحو أربعة كيلومترات من شواطئ بحيرة بايكال.

ويصعب رصد النيوترينوات، إلا أن الماء وسيلة فاعلة للتمكن من ذلك.

يتكون هذا المرصد من سلسلة خطوط تتألف من وحدات بصرية عدة.

وتمسح هذه الوحدات قاع البحر الذي يلفّه ظلام دامس بحثا عن النيوترينوات، وهي جسيمات شبحية تصل إلى الأرض متأتية من السماء.

وأشرف العلماء، السبت، على إنزال الوحدات المصنوعة من الزجاج والصلب بعناية في الماء المتجمد من خلال ثقب مستطيل في الجليد.

وأوضح ديميتري نوموف من المعهد الموحد للبحوث النووية لـ«فرانس برس» من سطح بحيرة بايكال المتجمد «يوجد تلسكوب نيوترينو بحجم نصف كيلومتر مكعب تحتنا مباشرة».

وأضاف أن من المتوقع أن يبلغ حجم هذا الكاشف الضخم كيلومترا مكعبا واحدا خلال بضع سنوات.

وسينافس تلسكوب بايكال مرصد النيوترينو العملاق «آيس كيوب» المدفون تحت الجليد في محطة أبحاث في القطب الجنوبي.

وأكد العلماء الروس أن تلسكوب بايكال هو أكبر كاشف للنيوترينو في نصف الكرة الشمالي. وأوضحوا أن البحيرة التي تعتبر أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم، تشكّل موقعا مثاليا لإيواء هذا المرصد نظرا إلى عمقها.

وشرح بير شويبونوف من المعهد الموحد للبحوث النووية أن «بحيرة بايكال هي البحيرة الوحيدة التي يمكن فيها إقامة تلسكوب نيوترينو نظرا إلى عمقها».

وأشار إلى أن «المياه العذبة مهمة أيضا، وكذلك صفاؤها، إضافة إلى وجود غطاء جليدي لمدة شهرين أو شهرين ونصف شهر».

وهذا التلسكوب هو نتيجة تعاون بين علماء روس وتشيكيين وسلوفاك وألمان وبولنديين.

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