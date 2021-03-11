كاميرا «برسيفرنس» أرسلت العناصر التحليلية الأولى لصخور المريخ

صورة تظهر آثار عجلات مسبار «برسيفرنس» على المريخ، وزعتها «ناسا» 5 مارس 2021 (أ ف ب)

أرسلت أداة «سوبر كام» العلمية التابعة للروبوت الجوّال «برسيفرنس» العناصر التحليلية الأولى لصخور المريخ الذي هبطت المركبة على سطحه قبل ثلاثة أسابيع، على ما أعلن مسؤولو المهمة الأربعاء، مؤكدين أن الكاميرا الفائقة التطور «في صحة جيدة جدًا».

وكانت الأداة التي صممها الفرنسيون وتهدف إلى توفير معطيات عن التركيب الكيميائي والمعدني لسطح الكوكب الأحمر بحثًا عن آثار حياة سابقة عليه، أرسلت بياناتها الأولى في اليوم التالي لهبوط العربة الجوالة في 18 فبراير، وفق «فرانس برس».

وقال أحد مصممي «سوبر كام» المسؤول العلمي في معهد بحوث الفيزياء الفلكية وعلم الكواكب سيلفستر موريس خلال مؤتمر صحفي عبر «يوتيوب» إن هذه النتائج الأولى تشكّل دليلاً على أن الأداة «في صحة جيدة جدًا».

وتولت العالمة في البعثة ناومي مردوخ تشغيل «أصوات تسجل للمرة الأولى على سطح المريخ بواسطة آلة» بعدما كانت وكالة «ناسا» بثت أول تسجيل لرياح المريخ بعد وقت قصير من هبوط المركبة.

وسُمع في التسجيل الجديد صوت تأثير ارتطام أشعة الليزر التي أطلقتها «سوبر كام» على الصخرة لفحصه، وبدا كأنه صوت نقر.

وأوضح سيلفستر أن الإشعاع الأول الذي أطلق في اليوم الثاني عشر للمهمة، على صخرة تسمى «ماز»، أظهر أن من أبرز العناصر المكونة لها السيليكون والبوتاسيوم والألمنيوم.

وثُبِّتت «سوبر كام» على رأس سارية العربة الجوالة وهي تجمع خمس تقنيات قياس، بينها كاميرا وميكروفون، بهدف دراسة جيولوجيا المريخ والمساعدة في اختيار العينات، بهدف إعادتها لاحقا إلى الأرض لتحليلها.