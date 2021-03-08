حديقة حيوانات تلقح القردة ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 11:28 صباحا
تلقيح قردة من حديقة الحيوانات في سان دييغو ضد فيروس كورونا (أ ف ب)

كشف مسؤولو حديقة الحيوانات في مدينة سان دييغو الأميركية، تلقى عدد من القردة العليا لقاحا مضادا لفيروس «كورونا» صمم خصيصاً للحيوانات، مما جعلها أول رئيسيات غير بشرية تُلقّح ضد «كوفيد-19».

وكانت قردة غوريلا في هذه الحديقة الواقعة في جنوب كاليفورنيا، وهي واحدة من أكبر حدائق الحيوانات في العالم، أصيبت بفيروس «كورونا» في مطلع يناير، فأخضعت للحجر الصحي بعد ظهور الأعراض عليها، حسب «فرانس برس».

وكانت هذه أول حالة معروفة لانتقال الفيروس بشكل طبيعي إلى القردة الكبيرة. وتعافت الحيوانات منذ ذلك الحين.

وفي الشهر التالي، تلقت أربعة قرود أورانغ أوتان وخمسة قرود من البونوبو في حديقة الحيوانات في سان دييغو جرعتين من لقاح تجريبي طورته الشركة المتخصصة «زويتيس».

ومن بين الحيوانات التي تلقت اللقاح التجريبي أنثى الأورانغ أوتان كارن التي كانت العام 1994 أول كائن غير بشري تجرى له عملية قلب مفتوح.

وأظهرت الدراسات أن أنواعاً معينة من الرئيسيات يمكن أن تصاب بالفيروس المسؤول عن «كوفيد-19».

ولدى البشر والرئيسيات الأخرى جينوم متشابه جداً، إذ تشترك الغوريلا مع البشر في نحو 98 في المئة من حمضها النووي. وفي إفريقيا، أهلك فيروس إيبولا قردة شمبانزي وغوريلا.

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