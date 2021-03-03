منصة «ميش» تمزج الواقعين المعزز والافتراضي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 04:08 مساء
شعار لـ«مايكروسوفت» خلال فعالية في سان فرانسيسكو، 27 مارس 2014 (أ ف ب)

أعلنت «مايكروسوفت»، الثلاثاء، إطلاق «ميش» وهي منصة تعاون بتقنية الواقع المعزز، حيث يمكن للمستخدمين الالتقاء بشكل أفاتار أو صور ثلاثية الأبعاد في الغرفة نفسها، وهي خطوة إضافية نحو مستقبل غير مادي للعمل والنشاطات البشرية الأخرى.

وقال المسؤول عن هذه المنصة في شركة «مايكروسوفت» أليكس كيبمان، الثلاثاء، خلال حدث تسويقي افتراضي: «كانت الميزة الرئيسية لـ الواقع المختلط، دائمًا هي القدرة على أن نكون حاضرين رغم الحواجز المكانية والزمانية. يمكنني أن أكون في مصنع حتى لو لم أكن موجودًا حتى يكون لدينا الشعور الجسدي نفسه لوجود الآخر».

وستتيح المنصة الجديدة تطوير تطبيقات مصممة خصيصًا لاستخدامها عبر سماعات الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي، لكن أيضًا عبر الشاشات الاعتيادية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وباستخدام نظارات الواقع المعزز، يمكن للمستخدمين على سبيل المثال رؤية أشياء وصور لأشخاص، بأبعاد ثلاثية، في شكل أفاتار، في غرفة المعيشة الخاصة بهم.

وسيكونون قادرين على التحدث بعضهم مع بعض كما يحدث أثناء مكالمة الفيديو، وكذلك رؤية حركات المشاركين الآخرين وذلك بفضل المستشعرات التي تم تزويد الأجهزة بها.

وتعمل المنصة عبر «أزور» خدمة الحوسبة السحابية لمجموعة «مايكروسوفت».

وهذه المنصة هي جزء من جهود المجموعة الأميركية لترسيخ نفسها في سوق أدوات الواقع المختلط (وهو مفهوم يمزج بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي) والعمل عن بُعد، وهو قطاع أصبح يتسم بالتنافسية الشديدة.

وقدمت «مايكروسوفت» و«غوغل» اليومين الماضيين ميزات وتحسينات جديدة لأدوات العمل عن بُعد الخاصة بهما.

وتسعى المجموعتان، على غرار «فيسبوك»، إلى تسهيل التعاون داخل الشركات بين العاملين الميدانيين والعاملين في المكاتب لكن أيضًا مع منظمات خارجية.

وقال نائب رئيس «مايكروسوفت» فرانك شو «يعتقد الناس أن 2020 هو العام الذي انتقل فيه العمل إلى المنزل. لكن في الواقع، هذا هو العام الذي انتقل فيه العمل إلى الحوسبة السحابية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 مباريات في الدوري الليبي للقدم المصغرة
رياضة محلية
تغريم جريدة بريطانية قيمة دعوى ربحتها ميغن ماركل ضدها
منوعات
الفلبين تقيل سفيرتها لدى البرازيل لضربها عاملتها المنزلية
منوعات
إفاقة جزئية لـ«يوفنتوس» في المباراة 600 لكريستيانو معززا موقعه في المركز الثالث
رياضة عالمية
ماكرون يعترف بـ«تعذيب وقتل» المناضل الجزائري علي بومنجل على أيدي الجيش الفرنسي
دولى
غورباتشوف يحتفل بعيد ميلاده التسعين في الحجر الصحي
دولى
«الرئاسي» والدبيبة يطالبون بالكشف عن التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة بملتقى ...
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق موقعا على الإنترنت لتسجيل طلبات الحصول على التطعيم ضد ...
ليبيا
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يعزز التطبيب عن بعد