«فيسبوك» تطلق خدمتها الإخبارية في ألمانيا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 12:01 مساء
شعار «فيسبوك»، 25 مارس 2020 (أ ف ب)

أعلنت شبكة «فيسبوك»، الإثنين، إطلاق منصتها الإخبارية «فيسبوك نيوز» في ألمانيا اعتبارا من مايو، وستبث من خلالها مقالات من حوالي مئة وسيلة إعلامية محلية وافقت على العرض المالي المقدم من الشبكة العملاقة.

وأعلنت المجموعة المملوكة لمارك زاكربرغ أن «فيسبوك نيوز، وهي مكان مخصص للمحتوى الصحفي، ستنطلق في مايو 2021 في ألمانيا»، وفق «فرانس برس».

وترتكز الخدمة التي أطلقت نهاية 2019 في الولايات المتحدة، ثم نهاية يناير في بريطانيا، على شريط إخباري مؤلف حصرا من محتويات لناشرين صحفيين يتلقون تمويلا مباشرا من «فيسبوك».

ومع هذا المشروع، تظهر المجموعة رغبتها في الترويج للصحافة والتصدي للاتهامات الموجهة لها بالتلكؤ في مواجهة التضليل الإعلامي.

وتعاونت «فيسبوك» مع «أكثر من مئة مؤسسة إعلامية» في ألمانيا، بينها أسماء بارزة من أمثال «دير شبيغل» و«فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ»، إضافة إلى جريدة «هاندلسبلات» الاقتصادية.

غير أن الخدمة ستفتقر للمحتوى المقدم من مؤسسات كبرى بينها مجموعة «أكسيل سبرينغر» ناشرة جريدة «بيلد» الأوسع انتشارا في ألمانيا والتي رفضت الانضمام للمشروع.

وقال ناطق باسم المجموعة «ثمة إشكالية في أن تحاول منصة أن تصبح وسيلة إعلامية إخبارية وتخصص لبعض الناشرين تمويلا ضئيلا للغاية».

وأضاف «نحن نؤيد إقرار حق نشر أوروبي يتيح لجميع الناشرين بطريقة شفافة تلقي تمويل منصف».

ويعيش الناشرون الصحفيون أزمة كبيرة بسبب تضاؤل الإيرادات الإعلانية التي استحوذ عمالقة القطاع الرقمي على السواد الأعظم منها وهي تبث مقالاتها من دون أي مقابل.

وتفاقم الوضع مع جائحة «كوفيد-19» التي سددت ضربة قوية للسوق الإعلانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاري عن ابتعاده من العائلة الملكية: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه
منوعات
البيت الأبيض: أميركا تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية إذا لزم الأمر
دولى
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
وصول سفينتين عسكريتين أميركية وروسية إلى ميناء بورتسودان
دولى
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
ترامب في أول خطاب منذ خسارته الانتخابات: «نحن في صراع رهيب ومؤلم»
دولى
مباريات وحكام الجولة الخامسة للدورى الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
إنتر يواصل زحفه نحو اللقب الأول منذ 2010 بفوز خامس تواليا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل بدائل السكر آمنة؟