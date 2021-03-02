«فيسبوك» تطلق خدمتها الإخبارية في ألمانيا قريبا

شعار «فيسبوك»، 25 مارس 2020 (أ ف ب)

أعلنت شبكة «فيسبوك»، الإثنين، إطلاق منصتها الإخبارية «فيسبوك نيوز» في ألمانيا اعتبارا من مايو، وستبث من خلالها مقالات من حوالي مئة وسيلة إعلامية محلية وافقت على العرض المالي المقدم من الشبكة العملاقة.

وأعلنت المجموعة المملوكة لمارك زاكربرغ أن «فيسبوك نيوز، وهي مكان مخصص للمحتوى الصحفي، ستنطلق في مايو 2021 في ألمانيا»، وفق «فرانس برس».

وترتكز الخدمة التي أطلقت نهاية 2019 في الولايات المتحدة، ثم نهاية يناير في بريطانيا، على شريط إخباري مؤلف حصرا من محتويات لناشرين صحفيين يتلقون تمويلا مباشرا من «فيسبوك».

ومع هذا المشروع، تظهر المجموعة رغبتها في الترويج للصحافة والتصدي للاتهامات الموجهة لها بالتلكؤ في مواجهة التضليل الإعلامي.

وتعاونت «فيسبوك» مع «أكثر من مئة مؤسسة إعلامية» في ألمانيا، بينها أسماء بارزة من أمثال «دير شبيغل» و«فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ»، إضافة إلى جريدة «هاندلسبلات» الاقتصادية.

غير أن الخدمة ستفتقر للمحتوى المقدم من مؤسسات كبرى بينها مجموعة «أكسيل سبرينغر» ناشرة جريدة «بيلد» الأوسع انتشارا في ألمانيا والتي رفضت الانضمام للمشروع.

وقال ناطق باسم المجموعة «ثمة إشكالية في أن تحاول منصة أن تصبح وسيلة إعلامية إخبارية وتخصص لبعض الناشرين تمويلا ضئيلا للغاية».

وأضاف «نحن نؤيد إقرار حق نشر أوروبي يتيح لجميع الناشرين بطريقة شفافة تلقي تمويل منصف».

ويعيش الناشرون الصحفيون أزمة كبيرة بسبب تضاؤل الإيرادات الإعلانية التي استحوذ عمالقة القطاع الرقمي على السواد الأعظم منها وهي تبث مقالاتها من دون أي مقابل.

وتفاقم الوضع مع جائحة «كوفيد-19» التي سددت ضربة قوية للسوق الإعلانية.