محاولة لإنقاذ حيتان طيارة جانحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 04:05 مساء
صورة وزعتها وزارة الحفظ النيوزيلندية في 25 نوفمبر 2020 تظهر حيتانا جانحة في جزر تشاتام النائية (أ ف ب)

تحاول السلطات النيوزيلندية إنقاذ العشرات من الحيتان الطيارة، العالقة على شريط ساحلي في أقصى شمال الجزيرة الجنوبية.

وأعلنت وزارة حفظ التنوع الحيوي العثور على 49 من هذه الثدييات، صباح الإثنين في فارويل سبيت، وهو شريط رملي يقع على بعد 90 كيلومترًا شمال مدينة نيلسون، وفق «فرانس برس».

وبحلول منتصف بعد ظهر الإثنين بالتوقيت المحلي، نفق ما لا يقل عن تسعة حيتان طيارة، فيما يواصل نحو 60 شخصًا العمل على إنقاذ الحيتان الأخرى وإبقائها على قيد الحياة على أمل أن تتمكن من العودة إلى البحر بفعل المدّ.

وقال ناطق باسم الوزارة إن «خبراء في الثدييات البحرية سيشاركون في عمليات إعادة تعويم الحيتان ورعايتها على الشاطئ، وسيحاولون توفير جو من الرطوبة لها».

ويمتد شريط فارويل سبيت الرملي على مسافة 26 كيلومترًا انطلاقًا من خليج غولدن باي.

وشهدت المنطقة نحو عشر حالات جنوح جماعي للحيتان الطيارة على مدار الأعوام الخمسة عشر الأخيرة. وفي فبراير 2017 ، تقطعت السبل بنحو 700 من هذه الثدييات في فارويل سبيت، مما أدى إلى نفوق نحو 250 منها.

ولا تعرف الأسباب المحددة لهذه الحالات التي قد تكون ناجمة عن أمراض أو عن خلل في أنظمة التوجيه لدى هذه الحيوانات أو بفعل سوء الأحوال الجوية أو لإمكان أن تكون هذه الحيتان ملاحقة من حيوان مفترس.

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