حرائق تدمر 800 هكتار من الغطاء النباتي للباسك

صورة مؤرخة في 21 ديسمبر 2021 تظهر جبال البيرينيه (أ ف ب)

يواصل 70 إطفائيًّا محاولة السيطرة على حرائق جبلية منخفضة ومتوسطة دمرت 790 هكتارًا من الغطاء النباتي منذ السبت، في إقليم الباسك الفرنسي.

وهذا الإقليم يمثل منطقة تقع في أقصى جنوب غرب البلاد على الحدود مع إسبانيا، فيما أعلنت السلطات عدم وقوع ضحايا، حسب «فرانس برس».

واشتعلت حرائق في بؤر مختلفة من الغطاء النباتي، على ارتفاعات على سفح الجبل السبت، أججتها رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، وقد هرع 170 رجل إطفاء لمحاولة السيطرة عليها.

وتمكن الإطفائيون، ظهر الأحد، من إخماد واحدة من بؤرتين رئيسيتين اشتعلتا السبت قرب الحدود الإسبانية، والسيطرة على الثانية التي ما زالت قيد المراقبة، لكن بعض المناطق المرتفعة ما زال يتعذر الوصول إليها لإخمادها، وفق ما أوضحت السلطات المحلية.

ولم تسجل أي إصابات، لكن تم إجلاء نحو 70 متنزهًا كإجراء احترازي يوم السبت، كما دعا عناصر من الدرك مجموعات أخرى كانت في طريقها إلى المكان للعودة أدراجها. وقال المصدر نفسه إن النيران دمرت فقط حظيرة وزريبة غنم خاليتين.

وفُتح تحقيق لتحديد مصدر الحرائق، ومن المحتمل أن تكون إحدى البؤرتين الرئيسيتين من منطقة نبرة في إسبانيا المجاورة.