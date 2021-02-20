تحديث «ويندوز-10».. ما الجديد؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 10:58 صباحا
شعار شركة مايكروسوفت (أ ف ب)

 بدأت «مايكروسوفت» اختبار التحديث الجديد لأنظمة «ويندوز-10» لدى عدد محدد من المستخدمين، تمهيدا لتعميمه قريبا.

وتبعا للخبراء في الشركة، فإن التحديث الجديد «21H1» لأنظمة ويندوز من المفترض أن يصل بصيغته النهائية للمستخدمين قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، وفق «4pda».

ولن يحمل هذا التحديث تغييرات جذرية في أنظمة ويندوز، كما جرت العادة مع التحديثات التي تطلقها «مايكروسوفت» للأنظمة بداية كل عام، بل سيأتي ببعض الميزات الجديدة التي ستسهل اتصال الحواسب بالأجهزة الخارجية، فضلا عن ميزات لتعزيز أمن البيانات في الأنظمة، حسب «روسيا اليوم»، الجمعة.

وسيوفر التحديث وفقا لـ«مايكروسوفت» إمكانية ضبط تقنيات «Windows Hello» لتتمكن الحواسب من دعم كاميرات خارجية إضافية في حال كانت مجهزة بكاميرات داخلية، وهذا يعني إمكانية المستخدمين من استعمال كاميرات خارجية للحواسب تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيحمل التحديث أيضا تعديلات على خدمات «GPSVC»، لتحسين سيناريوهات العمل عن بعد عبر الحواسب والأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز، كما من المفترض أن يتحسن فيه أداء ميزات «Windows Defender Application Guard» ما سينعكس إيجابا على سرعة التعامل مع المستندات.

وجاء «21H1» بميزات تحسن خدمات «Robocopy» لدعم إمكانات نسخ الملفات التي يزيد حجمها على 400 ميغابيت.

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