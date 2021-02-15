اتفاق قريب بين «غوغل» و«فيسبوك» مع وسائل إعلام أسترالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 11:42 صباحا
شعار غوغل أمام مركز بيانات تابع للمجموعة في الدنمارك بتاريخ 30 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

اقتربت شركتا «غوغل» و«فيسبوك» من عقد اتفاقات مع وسائل إعلام أسترالية، في شأن استخدام محتوياتها لقاء مقابل مالي.

وقال وزير الخزانة الأسترالي، جوش فرايدنبرغ، إن المحادثات مع الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك» مارك زاكربرغ، والرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي حققت «تقدمًا كبيرًا» في حل النزاع، وفق «فرانس برس»، الإثنين.

وتعمل الحكومة الأسترالية على «مدونة قواعد سلوكية ملزمة» لإدارة العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تعاني صعوبات مالية كبرى والمجموعات العملاقة المهيمنة على الإنترنت، على رأسها «غوغل» و«فيسبوك» اللتان تستحوذان على حصة كبيرة من العائدات الإعلانية.

وهددت كل من «غوغل» و«فيسبوك» بتعليق خدماتهما إذا أُقر المشروع الأسترالي الذي يدرسه البرلمان في الوقت الراهن.

لكن فرايدنبرغ كشف الإثنين عبر محطة «إيه بي سي» الحكومية أن المفاوضات مع المجموعتين «أحرزت تقدمًا كبيرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وقال: «أعتقد أننا قريبون جدًّا من بعض الاتفاقات التجارية البالغة الأهمية»، معتبرًا أن ذلك كفيل بـ«تغيير المشهد الإعلامي الأسترالي».

وتنص مدوّنة القواعد التي وضعتها الحكومة الأسترالية على أن تتفاوض «غوغل» و«فيسبوك» مع كل وسيلة إعلامية على قيمة الأموال الواجب دفعها في مقابل استخدام مضامينها. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يجري الاحتكام إلى جهة تحكيمية لحسم الخلاف.

واعتبرت كبرى المجموعات الصحفية الأسترالية، «نيوز كورب» و«ناين إنترتينمنت»، أن هذه التعويضات تصل إلى مئات ملايين الدولارات سنويًّا.

وأكدت «غوغل» و«فيسبوك» اللتان تحظيان بدعم حكومي أميركي في هذا الملف، أن هذا المشروع ينسف النموذج الذي قامتا عليه، كما يضرب طريقة عمل الإنترنت نفسه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
النائبة صباح جمعة: اجتماع الغردقة يتوصل إلى «خارطة طريق» دستورية
ليبيا
مصر واليونان وقبرص تدعو الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
الهيئة الأوروبية للصحة: على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس «كورونا» سيبقى بيننا
دولى
الرئاسة التركية: قواتنا ستظل في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائما
ليبيا
جريدة «الوسط»: شبح أزمة منح الثقة يلاحق السلطة الجديدة
ليبيا
5 أحزاب وتكتلات سياسية تطالب بقرار أممي ملزم للأطراف الدولية المتداخلة في الشأن ...
ليبيا
«مركزية» المجالس البلدية تعلن استئناف الحكم بإعادة انتخابات «بلدي طرابلس»
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسمة في الثلج تحقق نجاحا هائلا