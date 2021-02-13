5 عالمات يفزن بجوائز «لوريال-يونسكو»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 01:35 مساء
صورة التقطت في 18 يناير 2021 في أثينا لإحدى العالمات (أ ف ب)

أعلن فوز خمس عالمات على الجوائز الدولية للنساء والعلوم، من مؤسسة لوريال-يونسكو، التي تقام للسنة الثالثة والعشرين لمناسبة «اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم».

ونالت عالمة الكيمياء الجنوب أفريقية كاثرين نجيلا من جامعة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا الجائزة عن أفريقيا والمنطقة العربية، نظير تطويرها تقنيات النانو التي تسمح بتنقية المياه الملوثة، وفق «فرانس برس».

أما عن أوروبا، ففازت عالمة الفيزياء الفلكية الفرنسية فرانسواز كومب (68 عاماً) عن مجمل مسيرتها المهنية العلمية، التي كرستها لاكتشاف ألغاز تكوين المجرات ودور الثقوب السوداء الموجودة فيها.

بالنسبة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أعطيت الجائزة لكيوكو نوزاكي من جامعة طوكيو، لمساهماتها الرائدة في الكيمياء التركيبية التي أتاحت تصنيع جزيئات مفيدة للطب والزراعة المستدامة، وفقًا لمؤسسة لوريال-يونسكو.

وعن أميركا الشمالية، فازت أستاذة علوم الكمبيوتر شافي غولدواسر (جامعة كاليفورنيا) لإسهاماتها في التشفير، وهو أمر ضروري لأمن أنظمة المعلومات.

أما الفائزة عن أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهي عالمة الرياضيات أليسيا ديكنشتاين (جامعة بوينس آيرس) التي ساعدت أبحاثها في فهم سلوك الجزيئات على المستوى المجهري.

وأُطلِق برنامج «لوريال-يونسكو» العام 1998، ويهدف إلى «تسريع الحياة المهنية للعالمات ومحاربة العقبات التي يواجهنها». وستحصل كل من الفائزات على مبلغ 100 ألف يورو.

وأسهم البرنامج خلال 23 عاماً في دعم أكثر من 3600 باحثة من 117 دولة.

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