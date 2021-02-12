فئران مشلولة تعاود السير مجددا.. وهذا هو السر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 فبراير 2021, 11:11 صباحا
علماء ألمان ينجحون في مساعدة فئران مشلولة على السير (الإنترنت)

في دراسة جديدة قد تفتح باب الأمل أمام البشر، نجح باحثون ألمان في مساعدة فئران مشلولة بسبب إصابات في الحبل الشوكي على السير مجدداً، وذلك بإعادة إنشاء رابط عصبي، باستخدام بروتين مصمم يُحقن في الدماغ.

وتترك إصابات الحبل الشوكي، الناجمة في الغالب عن حوادث رياضية أو مرورية، أصحابها في حالة شلل لأنه ليس كل الألياف العصبية التي تحمل المعلومات بين العضلات والمخ قادرة على النمو مجدداً، حسب «دويتشه فيله».

لكن الباحثين بجامعة الرور «Ruhr - Universität» في بوخوم تمكنوا من تحفيز الخلايا العصبية للفئران المشلولة لدفعها إلى التجدد وذلك باستخدام أحد البروتينات.

وقال ديتمار فيشر رئيس فريق البحث في مقابلة مع «رويترز»: «ما يميز دراستنا هو أن البروتين لا يُستخدم فقط لتحفيز تلك الخلايا العصبية حتى تنتجه بنفسها، لكنه يُنقل أيضاً إلى أبعد من ذلك (عبر الدماغ)»، وأضاف: «بهذه الطريقة، وبتدخل بسيط نسبياً، نحفز عدداً كبيراً من الأعصاب كي تتجدد، وهذا في النهاية هو سبب قدرة الفئران على السير مجددا».

وأوضح فيشر أن الفئران المشلولة التي تلقت العلاج بدأت في المشي بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويشتمل العلاج على حقن مواد تحمل معلومات جينية داخل الدماغ لإنتاج البروتين الذي يحمل اسم «هايبر إنترلوكين-6»، وذلك وفقا لمعلومات منشورة على الموقع الإلكتروني للجامعة.

ويبحث أعضاء الفريق ما إذا كان بوسعهم تحسين طريقة العلاج هذه. وقال فيشر: «علينا أيضاً أن نرى ما إذا كانت طرقنا (للعلاج) ناجعة على الثدييات الأكبر حجماً. سنفكر على سبيل المثال في الخنازير أو الكلاب أو الرئيسيات».

وأضاف: «وإذا نجحنا في علاجها (الثدييات الأكبر) فعلينا أن نتأكد أن العلاج آمن بالنسبة للإنسان أيضاً. لكن ذلك سيستغرق قطعاً سنوات كثيرة للغاية».

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