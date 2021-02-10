الوكالة الأوروبية تبحث عن رواد فضاء

رواد المحطة الدولية للفضاء عام 2019 (الإنترنت)

أعلنت الوكالة الأوروبية للفضاء (ESA)، عبر موقعها على الإنترنت، عن حاجتها لرواد ورائدات فضاء للالتحاق بمهامها.

وفي بيان صحفي صدر أخيراً عن الوكالة، وصف المدير العام للوكالة، جان فورنر، عملية توظيف الرواد والرائدات بـ«الخطوة الأولى» نحو «الذهاب لأبعد مما وصلنا له من قبل». وأضاف فورنر: «أتطلع إلى مشاهدة نمو الوكالة في كافة اختصاصات الكشف والإبداع بمجال الفضاء، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، في السنوات القادمة»، وفق «ويتشه فيله».

وصرح مدير الاستكشاف البشري وبالروبوت، ديفيد باركر، بأن الوكالة تحرص على تلقي طلبات التقديم «من كافة قطاعات المجتمع»، وفقاً لموقع «سي إن إن» الإخباري. وأوضح باركر: «يجب ألا يتضمن التنوع في الوكالة الأوروبية للفضاء الاختلاف من حيث منشأ وسن وخلفية وجنس رواد الفضاء فقط، ولكنه ربما يعني أيضاً الإعاقات الجسدية».

كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن خطة لإرسال أول رائد فضاء للقمر منذ العام 1972. الرحلة ستكون الأولى من نوعها إلى القطب الجنوبي للقمر وأول رحلة للقمر بفريق يضم امرأة.

وإلى جانب طلبات التوظيف، أعلن باركر عن انطلاق مشروع يحمل اسم «Parastronaut»، بهدف إتاحة الفرصة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة للالتحاق بالعمل في الوكالة.

باب التقديم

سيفتح باب التقديم من 31 مارس وحتى 28 مايو، على أن يمر المرشحون لنيل منصب رائد أو رائدة الفضاء بعملية اختيار مكونة من ست مراحل تنتهي في أكتوبر 2022.

وفيما يتعلق بالمواصفات التي على رائد فضاء المستقبل التمتع بها، يفضل أن يتراوح عمره ما بين 27 و37 عاماً، وأن يتمتع بصحة جيدة ويتراوح طوله ما بين 153 و190 سنتيمتراً. كما يتوجب على المتقدمين أن يتحدثوا اللغة الإنجليزية، وأن يحملوا واحدة من جنسيات الدول الأعضاء بالوكالة الأوروبية للفضاء.

كما تشترط الوكالة الحصول على شهادة جامعية أو ما يعادلها في العلوم الطبيعية أو الهندسة أو الطب، مع تفضيل المتقدمين من ذوي الخبرة العملية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الأقل في أي مجال متصل أو قريب.