«تياونوين-1» يرسل أول صوره للمريخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 01:23 مساء
صورة وزعتها وكالة الفضاء الصينية في 5 فبراير 2021 للصورة الأولى التي التقطها المسبار الصيني تياونوين-1 لكوكب المريخ (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الصينية، الجمعة، وصول أول صورة مرسلة من المسبار الفضائي الصيني «تياونوين-1» لكوكب المريخ الذي يتجه إليه.

ويتوقع أن يصل المسبار إلى محيط المريخ في 10 فبراير، بعدما كان أُطلِق من الصين في نهاية يوليو.

وأظهرت صورة المسبار الأولى للكوكب الأحمر تجمعا غازيا وما يشبه الحُفَر، وفق «فرانس برس».

والتُقِطَت الصورة بالأبيض والأسود من مسافة نحو 2.2 مليون كيلومتر من المريخ، وفقاً لوكالة الفضاء الصينية.

وتُظهِر الصورة فاليس مارينيريس (الأخاديد بالقرب من خط استواء الكوكب الأحمر) وسكياباريلي (فوهة بركان كبيرة) وسهل أسيداليا بلانيتيا.

ويتألف «تياونوين-1» من ثلاثة أقسام: مسبار مراقبة سيدور حول الكوكب الأحمر ومركبة هبوط، إضافة إلى روبوت مسيّر بعجلات سيتولى تحليل تربة المريخ.

ويُتوقع إنزال الروبوت الموجود في المسبار على الكوكب في مايو، وهو يزن أكثر من 200 كيلوغرام ومجهز بأربعة ألواح شمسية ويفترض أن يعمل لمدة ثلاثة أشهر.

ومن بين مهام الروبوت إجراء تحليلات للتربة والغلاف الجوي، والتقاط الصور، والمساهمة في رسم خرائط للكوكب الأحمر.

وتأمل الصين في أن تحقق في هذه المحاولة المستقلة الأولى لاستكشاف المريخ كل ما أنجزته الولايات المتحدة تقريبا خلال سنوات عدة من المهمات الى المريخ منذ ستينات القرن العشرين، اي وضع مسبار في المدار، وإنزال مركبة هبوط ثم إخراج روبوت مسيّر منها.

وسمّيَت المهمة «تياونوين-1» (أسئلة إلى السماء-1)، تيمنًا بقصيدة صينية قديمة تتناول علم الفلك.

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