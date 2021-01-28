«سامسونغ» عززت أرباحها مستفيدة من تدابير العمل عن بعد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 10:49 صباحا
واجهة متجر لـ«سامسونغ» في سول، 28 يناير 2021 (أ ف ب)

أعلنت شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، المصنّع الأول في العالم للهواتف النقالة ورقائق الذاكرة الإلكترونية، الخميس، عن زيادة بنسبة 26.4% في صافي أرباحها في الفصل الرابع من السنة بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام السابق، مستفيدة من انتشار العمل عن بعد في ظل تفشي وباء «كوفيد-19»، ما عزز الطلب على المنتجات الإلكترونية.

وبلغ صافي أرباح الشركة الكورية الجنوبية العملاقة للفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر 6610 مليار وون (4.9 مليار يورو)، بحسب أرقام المجموعة. وارتفع صافي الأرباح لمجمل العام 2020 بنسبة 21.5% ليصل إلى 26401 مليار وون، ما يعكس زيادة في الإيرادات بنسبة 2.8%، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الشركة في بيانها: «حتى لو أن الصعوبات الناجمة عن كوفيد-19 لا تزال قائمة، فإن جهود الشركة لضمان استقرار الإمدادات بالمنتجات والخدمات على مستوى العالم، أسهمت في نتائج سامسونغ للفصل الرابع».

وتدهور الاقتصاد العالمي نتيجة التدابير والقيود على حركة التنقل التي فرضت سعيا لاحتواء تفشي الوباء.

إلا أن الأزمة الصحية التي أودت بأكثر من مليوني شخص في العالم، انعكست إيجابا على العديد من شركات التكنولوجيا، ومن بينها «سامسونغ».

ومن المتوقع أن يحقق منتجو رقائق الذاكرة في العالم هذه السنة إيرادات قياسية بسبب تواصل العمل عن بعد لمكافحة تفشي الوباء، وفق مكتب «تريندفورس» المتخصص الذي يتخذ مقرا له في تايبيه.

وأوضح جيني بارك المحلل لدى شركة «كاونتربوينت ريسيرتش» لدراسة السوق أن «مبيعات سامسونغ ازدادت على مدى عام بسبب انتشار ما يعرف بالواقع الجديد، الذي أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية».

لكن الشركة أشارت إلى أن أرباحها تراجعت بالمقارنة مع الفصل السابق بسبب تراجع أسعار رقائق الذاكرة وضعف مبيعات المنتجات وزيادة كلفة التسويق وارتفاع سعر العملة الكورية الجنوبية.

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