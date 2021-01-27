زرع شجرة معمرة مستنسخة من عينة تعود إلى القرن الـ17 في روما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 02:04 مساء
شابة تصور الشجرة المستنسخة في فيلا بورغيزي بروما، 26 يناير 2021 (أ ف ب)

زُرعت شجرة معمرة مستنسخة من عينة نادرة جدا من فرنسا تعود إلى القرن السابع عشر، في حديقة فيلا بورغيزي في روما، وفق ما أعلن، الثلاثاء، المسؤولون عن المشروع.

وتأتي شجرة «بلاتانوس أورينتاليس» من غصن يحمل ورقة اكتشفت في جذع مجوف لـ«أدونيس»، وهي شجرة مهيبة موجودة في «وادي الأشجار المعمرة» الواقع في الحديقة الرومانية، وفق «فرانس برس».

وأفادت جمعية «أصدقاء بورغيزي» على صفحتها في «فيسبوك» بأنها «المرة الأولى منذ 400 عام تُزرَع شجرة معمرة شرقية غير عادية (في الحديقة الرومانية)»، شارحةً أنها «استنساخ لواحدة من الأشجار التي زرعها الكاردينال شيبيوني بورغيزي العام 1605».

وأضافت: «إذا تم الاعتناء بها جيدا، يمكن لأدونيس جونيور، أن تعيش قرونا عدة لصالح الأجيال المقبلة».

وأوضحت أن «عمر الشجرة ست سنوات لكن ميراثها الجيني يعود إلى أكثر من أربعة قرون»، مشيرة إلى 11 عينة فحسب بقيت من هذه الأشجار التي نبتت في زمن كارافاجو وغاليليو.

وتمت تجربة فسائل صناعية في السابق لكن دون نتيجة. لذلك، قامت رئيسة جمعية «أصدقاء فيلا بورغيزي» أليكس فان بورين باقتلاع الجذع ووضعه في وعاء ورأت أن أوراقا بدأت تنبت فيه.

ثم وضعته في أرض منزلها في ساليرن قرب دراغينان (جنوب فرنسا)، في فيلا بيرغولا، حتى تزدهر، كما أوضحت لوكالة «فرانس برس».

بالنسبة إلى كلير أتجين عالمة النبات الفرنسية التي دعتها أليكس فان بورين إلى حديقة أشجار بورغيزي المعمرة، أصبح استنساخ شجرة قديمة ممكنا بفضل ظاهرة «الفسائل التلقائية».

وأضافت أن «لدى النباتات قدرة على إنبات جذور وإذا كانت قريبة من التربة، فستكون قادرة على ترسيخها».

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