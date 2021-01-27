فيديوهات «يوتيوب شورتس» تحقق 3.5 مليار مشاهدة يوميا في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 04:20 مساء
شعار «يوتيوب» على شاشة جهاز لوحي، في باريس، 4 ديسمبر 2012 (أ ف ب)

أعلنت رئيسة شبكة «يوتيوب»، الثلاثاء، أن مقاطع الفيديو القصيرة على منصة «يوتيوب شورتس» التي يتوقع أن تنافس «تيك توك»، حظيت بنحو 3.5 مليار مشاهدة يوميا في الهند، حيث يتم اختبارها في مرحلة تجريبية.

وأوضحت سوزان وجيسكي في رسالة فصّلت فيها أولوياتها لسنة 2021 أن «مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب شورتس تحصد يوميا رقما كبيرا جدا من المشاهدات اليومية يبلغ 3.5 مليار»، وفق «فرانس برس».

وأضافت: «نتطلع إلى إطلاق شورت في المزيد من الأسواق هذا العام».

وكانت «يوتيوب» التابعة لشركة «غوغل» العملاقة لمحركات البحث كشفت في منتصف سبتمبر الفائت، الخطوط العريضة لـ«شورتس»، واصفة إياها بأنها «طريقة جديدة لتعبير المستخدمين عن أنفسهم في 15 ثانية أو أقل».

ولا يمكن في الوقت الراهن الوصول إلا في الهند إلى هذه الأداة المدمجة مباشرة ضمن «يوتيوب»، إذ لا تزال في مرحلة التطوير.

وتعتزم «غوغل» من خلال الاستثمار في مجال مقاطع الفيديو الخفيفة منافسة «تيك توك»، أحد التطبيقات المفضلة لدى مستخدمي الإنترنت الشباب الذي يبلغ عدد مستخدميه في أنحاء العالم 700 مليون.

وتواجه «تيك توك» التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية تهديدات بحظرها على الأراضي الأميركية، إذ اتهمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتجسس لصالح بكين، من دون أن يعطي دليلًا رسميًّا على ذلك.

كذلك دخلت «إنستغرام» التابعة لمجموعة «فيسبوك» مجال مقاطع الفيديو القصيرة من خلال تطبيق «ريلز» الذي ظهر للمرة الأولى في أغسطس.

وفي نوفمبر، أُطلق تطبيق «سنابتشات سبوتلايت»، وهو عبارة عن شبكة للمحتوى الذي ينتجه المستخدمون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركة الكهرباء تعلن عن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقعة اليوم الأربعاء (27 يناير ...
ليبيا
الإدارة الأميركية ستوفر لقاحات ضدّ «كورونا» تكفي 300 مليون شخص بحلول نهاية الصيف
دولى
إصابات «كورونا» تتخطى 100 مليون شخص في العالم
دولى
مجموعة مسلحة تستولي على سيارة نجدة في بنغازي
ليبيا
بايدن يعرب لبوتين عن قلقه حيال «تسميم» المعارض نافالني في أول اتصال هاتفي بينهما
دولى
المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: توقعات بخسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ...
اقتصاد
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
لافروف: عودة الولايات المتحدة ضرورية إلى الاتفاق النووي لكي تحترمه إيران
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة الـ«باركور»
منوعات
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتحقق المناعة الجماعية ضد كورونا في 2021؟