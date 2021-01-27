فيديوهات «يوتيوب شورتس» تحقق 3.5 مليار مشاهدة يوميا في الهند

شعار «يوتيوب» على شاشة جهاز لوحي، في باريس، 4 ديسمبر 2012 (أ ف ب)

أعلنت رئيسة شبكة «يوتيوب»، الثلاثاء، أن مقاطع الفيديو القصيرة على منصة «يوتيوب شورتس» التي يتوقع أن تنافس «تيك توك»، حظيت بنحو 3.5 مليار مشاهدة يوميا في الهند، حيث يتم اختبارها في مرحلة تجريبية.

وأوضحت سوزان وجيسكي في رسالة فصّلت فيها أولوياتها لسنة 2021 أن «مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب شورتس تحصد يوميا رقما كبيرا جدا من المشاهدات اليومية يبلغ 3.5 مليار»، وفق «فرانس برس».

وأضافت: «نتطلع إلى إطلاق شورت في المزيد من الأسواق هذا العام».

وكانت «يوتيوب» التابعة لشركة «غوغل» العملاقة لمحركات البحث كشفت في منتصف سبتمبر الفائت، الخطوط العريضة لـ«شورتس»، واصفة إياها بأنها «طريقة جديدة لتعبير المستخدمين عن أنفسهم في 15 ثانية أو أقل».

ولا يمكن في الوقت الراهن الوصول إلا في الهند إلى هذه الأداة المدمجة مباشرة ضمن «يوتيوب»، إذ لا تزال في مرحلة التطوير.

وتعتزم «غوغل» من خلال الاستثمار في مجال مقاطع الفيديو الخفيفة منافسة «تيك توك»، أحد التطبيقات المفضلة لدى مستخدمي الإنترنت الشباب الذي يبلغ عدد مستخدميه في أنحاء العالم 700 مليون.

وتواجه «تيك توك» التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية تهديدات بحظرها على الأراضي الأميركية، إذ اتهمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتجسس لصالح بكين، من دون أن يعطي دليلًا رسميًّا على ذلك.

كذلك دخلت «إنستغرام» التابعة لمجموعة «فيسبوك» مجال مقاطع الفيديو القصيرة من خلال تطبيق «ريلز» الذي ظهر للمرة الأولى في أغسطس.

وفي نوفمبر، أُطلق تطبيق «سنابتشات سبوتلايت»، وهو عبارة عن شبكة للمحتوى الذي ينتجه المستخدمون.