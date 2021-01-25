«سبايس إكس» يرسل عددا قياسيا من الأقمار الصناعية إلى الفضاء

صاروخ «فالكون 9» ينطلق من فلوريدا، 30 مايو 2020 (أ ف ب)

انطلق صاروخ «فالكون 9» من صنع شركة «سبايس إكس»، الأحد، حاملًا عددًا قياسيًّا من الأقمار الصناعية إلى الفضاء، بحسب ما أعلنت الشركة.

وأشارت «سبايس إكس» إلى أن الصاروخ انطلق من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا عند العاشرة من صباح الأحد (15.00 ت غ)، بعد 24 ساعة من الموعد المحدد أساسًا للرحلة التي أُرجئت بسبب رداءة الطقس، وفق «فرانس برس».

وقال المسؤول في الشركة، أندي تران في فيديو يرافق الإطلاق، إن «فالكون 9» كان يحمل 133 قمرًّا صناعيًّا تجاريًّا وحكوميًّا، إضافة إلى عشرة أقمار صناعية تابعة لـ«سبايس إكس».

وأضاف: «هذا أكبر عدد على الإطلاق» من الأقمار الصناعية المرسلة «خلال مهمة واحدة».

وحصل ذلك في إطار برنامج عمليات إطلاق تشاركية (رايد شير) تدفع بموجبها شركات أصغر حجمًا للمجموعة المملوكة لإلون ماسك في مقابل حمل التكنولوجيا الخاصة بها إلى الفضاء.

وأفادت «سبايس إكس» في سلسلة تغريدات بأن الأقمار الصناعية الـ143 نُشرت بنجاح.

وتسعى الشركة إلى أن تضع في المدار آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة لتشكيل كوكبة «ستارلينك» التي تسعى من خلالها إلى توفير إنترنت سريع من الفضاء.

وفي ظل مخاوف أبداها علماء إزاء عدد الأجسام التي تدور حول العالم، تؤكد «سبايس إكس» أن أقمارها الصناعية مصممة للاحتراق في الغلاف الجوي في غضون سنوات قليلة.