دراسة: اكتشاف أكبر ديناصور

مسجم لديناصور في كاليفورنيا، في 15 يناير 2021 (أ ف ب)

نشرت نتائج دراسة حديثة في مجلة «كريتيشوس ريسيرتش»، ومن خلالها تشير العناصر الأولى، التي حللت لهيكل عظمي غير مكتمل، إلى أن البقايا الأحفورية التي عثر عليها العام 2012 في جنوب غرب الأرجنتين، هي لأكبر ديناصور مكتشف على الإطلاق.

وقال أليخاندرو أوتيرو المؤلف الرئيسي لأول دراسة عن هذا التيتانوصور وهي مجموعة من الديناصورات الطويلة العنق والتي تركت آثارا لها في كل القارات: «ما عثر عليه حتى الآن، هو أول 24 فقرة من الذيل وأجزاء من منطقة الورك وتجويف الصدر»، وفق «فرانس برس».

ومع ذلك، أوضح أوتيرو أن العظام الطويلة مثل عظم العضد أو عظم الفخذ والتي تستخدم تقليديا لإجراء تقديرات دقيقة لكتلة الجسم، لم يتم استخراجها من الصخور التي عثر عليها فيها.

باتاغوتيتان مايروم

لكن وفقا للتحليلات الأولى، فإن عظام هذا الديناصور العملاق البالغ من العمر 98 مليون عام والذي يعود تاريخه إلى العصر الطباشيري، كانت بالتالي «أكبر بنسبة 10 إلى 20 في المئة» من عظام باتاغوتيتان مايروم وهو أكبر ديناصور معروف حتى يومنا هذا، كما أوضح الباحث في قسم الأحافير الفقارية في متحف لا بلاتا (جنوب) في تقرير نشرته جامعة لا ماتانزا الوطنية.

وكان يبلغ طول باتاغوتيتان الذي اكتشف العام 2017 في الأرجنتين أيضا ويزن نحو 70 طنا، أو ما يعادل عشرة أفيال إفريقية، نحو 40 مترا وله رقبة طويلة جدا.

وقال خوسيه لويس كارباييدو الباحث الذي قاد الدراسات حول باتاغوتيتان: «إنها عينة جميلة لأنها مفصلية عمليا ولدينا أكثر من نصف الذيل، والكثير من عظام الفخذ. ما زال معظمها مدفونا في الصخر وما زال لدينا بضع سنوات من التنقيب».

وأوضح ألبرتو غاريدو مدير متحف العلوم الطبيعية في زابالا: «نعتقد أننا سنتمكن من إخراج العينة كاملة أو شبه كاملة. سيعتمد كل ذلك على طريقة استمرار عمليات الحفر. ولكن بغض النظر عما إذا كان هو أكبر ديناصور أو لا، فإن العثور على ديناصور مفصلي، ديناصور بهذا الحجم، هو أمر استثنائي».