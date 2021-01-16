إطلاق هاتف «سامسونغ» الجديد.. والسعر مفاجأة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 03:59 مساء
إعلان لجهاز غالاكسي نوت 20 ألترا في صالة عرض لشركة سامسونغ، سيول، 8 يناير 2021 (أ ف ب)

أطلقت «سامسونغ» هاتفها «غالاكسي إس 21» المتوافق مع تقنية الجيل الخامس (5 جي)، مع خفض سعر بيعه.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الانخفاض في الأسعار إلى بدء العودة إلى أسعار «معقولة»، في قطاع الهواتف الذكية حيث كانت «سامسونغ» و«أبل» تخوضان معركة على جبهة الابتكارات التكنولوجية لسنوات عدة، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وسيُطرح الطراز الأساسي لهذا الجيل الجديد من الهواتف المحمولة، الذي تنتجه الشركة الكورية الجنوبية العملاقة، للبيع بدءا من 29 يناير مقابل 800 دولار، وهو أقل بـ200 دولار من هاتف «إس 20»، الذي أطلق العام الماضي.

وسيتوافر هاتف «إس 21 بلاس» بشاشة أكبر بسعر يبدأ من ألف دولار وسيباع هاتف «إس 21 ألترا» الذي يتميز بأحدث القدرات التكنولوجية بدءا من 1200 دولار.

وسلطت المجموعة الكورية الجنوبية عند عرضها الهواتف الثلاثة الضوء على الخصائص التقنية للصور والفيديو لهذه الهواتف الذكية الجديدة كنقطة بيع رئيسية.

وستتوافر النماذج الثلاثة الجديدة التي أصبحت متاحة للطلب المسبق اعتبارا من الخميس، بألوان عدة.

كذلك، كشفت «سامسونغ» عن سماعات أذن لاسلكية «غالاكسي بادز برو» مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء ومقاومة المطر والعرق.

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