«واتساب» تحاول طمأنة مستخدميها بشأن خصوصية البيانات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 02:50 مساء
أدت التحديثات التي أعلنتها «واتساب» إلى هلع ونزوح كثيف إلى التطبيقين المنافسَين «سيغنال» و«تلغرام» (أ ف ب)

حاولت خدمة «واتساب» للمراسلة، الثلاثاء، طمأنة مستخدميها الذين أثار قلقَهم إعلانُها الأسبوع الفائت قواعد جديدة تتيح لها تَشارُك مزيد من البيانات مع الشبكة الأمّ «فيسبوك»، مما أدى إلى هلع ونزوح كثيف إلى التطبيقين المنافسَين «سيغنال» و«تلغرام».

وكتبت «واتساب» ضمن زاوية «الأمان والخصوصية» على موقعها الإلكتروني: «نظرًا إلى الشائعات التي تدور في شأن هذه التحديثات، نودّ الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة التي وردتنا».

وأضافت: «نودّ التأكيد أن التحديث الذي طرأ على السياسة لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية الرسائل التي تتبادلها مع أصدقائك أو عائلتك»، وفق «فرانس برس».

وكانت «واتساب» طلبت، الخميس، من مستخدميها البالغ عددهم نحو مليارين في كل أنحاء العالم الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها تشارك مزيد من البيانات مع «فيسبوك» المالكة للتطبيق، على أن يُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارًا من الثامن من فبراير.

وأكدت «واتساب» عبر موقعها أن التغييرات التي يتضمنها التحديث تتعلق فقط «بتبادل الرسائل مع الأنشطة التجارية على واتساب، وهي مسألة اختيارية»، موضحة أن الغرض منها «تعزيز الشفافية» في ما يخص طريقة جمع الشركة البيانات واستخدامها إياها.

وتسعى المجموعة التي تحقق أرباحها الضخمة من الإعلانات المحددة الاستهداف، إلى تحقيق إيرادات نقدية عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنهم من طريق «واتساب»، أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة، وهو ما بدأت الشبكة العمل به في الهند التي تضم أكبر عدد من مستخدمي التطبيق وهو نحو 400 مليون.

وسعت «واتساب» إلى طمأنة مستخدميها القلقين في الهند من خلال نشر رسالة على صفحة كاملة في الصحف الصادرة، الأربعاء، أكدّت فيها حرصها على احترام خصوصيتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريكسوس» يحتضن احتفالية رأس السنة الأمازيغية
ثقافة وفن
بوغبا يضع يونايتد في الصدارة لأول مرة منذ 2017 وقبل قمة ليفربول
رياضة عالمية
في حصيلة قياسية جديدة.. 4470 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
دولى
«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب «مخاطر العنف»
دولى
النائبة الجمهورية النافذة ليز تشيني: سأصوت لعزل ترامب
دولى
اللقاءات السرية تزاحم الوساطة الأممية.. تسريبات عن زيارة مبعوث إردوغان إلى شرق ...
ليبيا
ترامب يدعو إلى «السلام» و«الهدوء» في الولايات المتحدة
دولى
«الصحة التونسية»: فرض العزل العام الشامل لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس
عربى
بومبيو: إيران باتت مقرا جديدا لتنظيم القاعدة
دولى
واشنطن: مخاوف من أعمال عنف جديدة خلال مراسم تنصيب بايدن
دولى
نادر كارة: أتمنى تعاقد الأندية الليبية مع مدربين لا يعرفون اللغة العربية
رياضة محلية
إردوغان يرغب في «تحسين» علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي
دولى
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير «كورونا» التركيب الوراثي للبشر؟