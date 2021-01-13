للمرة الأولى.. رصد مجرة وهي «تموت»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 01:49 مساء
صورة نشرها المرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي في 8 يناير 2021 تظهر المجرة «آي دي 2299» مع غاز يتسرب منها (أ ف ب)

كشفت دراسة حديثة أن علماء فلك لاحظوا للمرة الأولى مجرة بعيدة «تموت»، بعدما فقدت ما يقرب من نصف الغاز الذي تستخدمه في صنع النجوم.

وتدفع بيانات جُمعت بواسطة تلسكوب «ألما» التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، إلى الاعتقاد بأن هذه الظاهرة المنسوبة في العادة إلى أثر ثقب أسود، ناجمة في هذه الحالة إلى تصادم هذه المجرة مع أخرى، حسب «فرانس برس»، الأربعاء.

وتبعد مجرة «أي دي 2299» مسافة كبيرة للغاية، لدرجة أن وصول ضوئها إلى الأرض استغرق تسعة مليارات سنة. وهي لوحظت فيما كان الكون الذي نشأ قبل 13 مليار سنة، قد بلغ 4.5 مليار سنة.

وقال عالم الفيزياء الفلكية في مركز ساكليه للبحوث النووية إيمانويل دادي، وهو أحد معدي الدراسة التي نشرت نتائجها «نيتشر أسترونومي»، لوكالة «فرانس برس» إن هذه المجرة الإهليلجية الشكل «تعيش ظاهرة قصوى لم يسجل مثيل لها على هذه المسافة».

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وأشار إلى أن مجرة «أي دي 2299 تقذف أكثر من نصف غازها، وهو الوقود اللازم لتشكل النجوم»، بوتيرة مذهلة توازي كتلة عشرة آلاف شمس في السنة. ويحصل ذلك مع الاستمرار في استهلاك هذا الغاز عينه لإنتاج نجمات بوتيرة مرتفعة جدا، مع كتلة توازي نحو 550 مرة كتلة الشمس. وعلى سبيل المقارنة، تنتج مجرتنا درب التبانة ما يوازي ثلاث شموس سنويا.

وفي هذه الظروف، ستصبح المجرة عقيمة في خلال بضع عشرات ملايين السنوات، وهي مدة لا تُذكر بالمقياس الكوني.

وذكّرت الدراسة بأن العلماء عزوا في الماضي مثل هذا «التسرب» الغازي إلى آثار الرياح المتأتية من تشكل النجوم أو حركة ثقب أسود فائق في نواة المجرة.

لكن «أمكن إثبات آلية أخرى مع اصطدام مجرات (...) وقع فعلا»، بحسب دادي.

وأشارت كيارا سيركوستا المشاركة في إعداد الدراسة، وهي باحثة في جامعة «يونيفرسيتي كولدج» في لندن، في تصريحات أوردها بيان المرصد الأوروبي الجنوبي إلى أن البيانات المسجلة عبر تلسكوب «ألما» تقدم «إضاءة جديدة على الآليات التي توقف تشكل النجوم في المجرات البعيدة».

وفي علم الفلك، تشكل مراقبة الأجرام السماوية البعيدة طريقة لدرس الأزمنة الغابرة، مع الأخذ في الاعتبار تقديرات تاريخ تشكّل المجرات.

وحصل هذا الاكتشاف من باب الصدفة، خلال مراقبة نحو مئة مجرة بعيدة بواسطة «ألما» لدرس خصائص سحب الغاز الباردة التي تحويها.

وبفضل البيانات التي جُمعت في غضون بضع دقائق، خلص العلماء إلى أن «تسرب» الغاز ناجم عن انصهار المجرة «أي دي 2299» مع مجرة أخرى.

وقال دادي إن هذا الانصهار «دمج الغازات في مساحة صغيرة للغاية تنتج كوكبة نجوم»، لكن «بما أن جزءا من الغازات مضغوط، فإن جزءا آخر سيتسرب».

وأفرغ التسرب المجرة من 46% من كتلة الغاز الجزيئي، وهو يحصل بوتيرة سريعة للغاية «رغم أن المدة الزمنية مقدرة بعشرات ملايين السنوات» قبل أن تعود كميات كافية من الغاز إلى المجرة وتبدأ «أي دي 2299» بإعادة تشكيل نجوم.

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