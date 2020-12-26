هواتف أكثر ذكاء من «Realme»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 03:36 مساء

تسعى شركة «Realme» إلى تعزيز مواقعها في أسواق الهواتف الذكية، بإطلاق أجهزة بمواصفات هي الأفضل بالنسبة لأجهزتها.

وتبعًا للمعلومات المتوافرة فإن «Realme» تستعد لإطلاق هواتف ذكية جديدة من نوع  Race، ستأتي بهياكل مقاومة للماء والغبار شبيهة بعض الشيء بهياكل هواتف Redmi 9 الجديدة، وستكون محمية بطبقة من الزجاج المتين المقاوم للصدمات والخدوش، وفق «روسيا اليوم».

ومن المفترض أن تعمل هذه الهواتف بمعالجات Snapdragon 888 الحديثة التي ستمكنها من معاينة بيانات شبكات الإنترنت وشبكات 5G بسرعة كبيرة جدًّا.

وستحصل هذه الأجهزة على ذواكر وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وعلى أنظمة تشغيل Android 11 مع واجهات «UI 2.0».

وذكرت بعض التسريبات التي انتشرت على شبكة «ويبو» الصينية للتواصل الاجتماعي أن الهواتف المنتظرة ستحصل على كاميرات أساسية ثلاثية العدسات، دقة إحدى عدساتها 64 ميغابيكسل.

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