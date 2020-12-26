بسببك أنت.. الحرب تشتعل بين «فيسبوك» و«آبل»

شعار فيسبوك (الإنترنت)

فجأة، أزال موقع «فيسبوك» العلامة الزرقاء التي توثق الصفحة الرئيسية لشركة «آبل»، ما يعني أن صانع هواتف «آيفون» أصبح مالكًا لصفحة عادية مثله مثل أي صفحة ينشئها مستخدم في ثوانٍ.

واللافت في الأمر أن «فيسبوك» أبقى على العلامة الزرقاء التي توثق حسابات منافسي «آبل» مثل «مايكروسوفت» و«سامسونغ» وغيرهما، حسب «سكاي نيوز عربية»، الجمعة.

وكان الرئيس التنفيذي للموقع الأزرق، مارك زوركبيرغ، انتقد الأسبوع الماضي تحديثات الخصوصية في نظام تشغيل أجهزة «آبل» «آي أو أس 14»، التي ستدخل حيز التنفيذ، العام المقبل.

وستمنح التحديثات الجديدة المستخدمين حق الإذن من عدمه للتطبيقات لكي تتبعهم لأغراض إعلانية، و«فيسبوك» واحد من التطبيقات التي تتبع المستخدمين، ويقول إن ذلك مهم للغاية لربطهم مع الشركات الصغيرة التي تقدم لهم خدمات تلبي احتياجاتهم.

وقال «فيسبوك» إنه بإجراء التتبع يساعد الشركات الصغيرة في كل مكان في العالم، مشيرًا إلى أن عددها يزيد على 10 ملايين.

وكان عملاق شبكات التواصل الاجتماعي يرد عمليًّا على تصريحات المدير التنفيذي لشركة «آبل»، تيم كوك، التي قال فيها إن «آبل» تعتقد أنه من حق المستخدمين امتلاك خيار بشأن البيانات التي تجمع عنهم وكيفية استخدامها.

وكتب كوك ذلك في تغريدة على «تويتر» أورد فيها صورة من «فيسبوك» تظهر طلب الأخير بيانات عن المستخدم، وربما هذا ما أثار غضب «فيسبوك».

وفي حال مضت «آبل» في هذا الخيار، فإن ذلك سيشكل ضربة قاصمة لمداخيل «فيسبوك»، الذي يعتمد على الإعلانات.