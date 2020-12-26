بسببك أنت.. الحرب تشتعل بين «فيسبوك» و«آبل»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 10:48 صباحا
شعار فيسبوك (الإنترنت)

فجأة، أزال موقع «فيسبوك» العلامة الزرقاء التي توثق الصفحة الرئيسية لشركة «آبل»، ما يعني أن صانع هواتف «آيفون» أصبح مالكًا لصفحة عادية مثله مثل أي صفحة ينشئها مستخدم في ثوانٍ.

واللافت في الأمر أن «فيسبوك» أبقى على العلامة الزرقاء التي توثق حسابات منافسي «آبل» مثل «مايكروسوفت» و«سامسونغ» وغيرهما، حسب «سكاي نيوز عربية»، الجمعة.

وكان الرئيس التنفيذي للموقع الأزرق، مارك زوركبيرغ، انتقد الأسبوع الماضي تحديثات الخصوصية في نظام تشغيل أجهزة «آبل» «آي أو أس 14»، التي ستدخل حيز التنفيذ، العام المقبل.

وستمنح التحديثات الجديدة المستخدمين حق الإذن من عدمه للتطبيقات لكي تتبعهم لأغراض إعلانية، و«فيسبوك» واحد من التطبيقات التي تتبع المستخدمين، ويقول إن ذلك مهم للغاية لربطهم مع الشركات الصغيرة التي تقدم لهم خدمات تلبي احتياجاتهم.

وقال «فيسبوك» إنه بإجراء التتبع يساعد الشركات الصغيرة في كل مكان في العالم، مشيرًا إلى أن عددها يزيد على 10 ملايين.

وكان عملاق شبكات التواصل الاجتماعي يرد عمليًّا على تصريحات المدير التنفيذي لشركة «آبل»، تيم كوك، التي قال فيها إن «آبل» تعتقد أنه من حق المستخدمين امتلاك خيار بشأن البيانات التي تجمع عنهم وكيفية استخدامها.

وكتب كوك ذلك في تغريدة على «تويتر» أورد فيها صورة من «فيسبوك» تظهر طلب الأخير بيانات عن المستخدم، وربما هذا ما أثار غضب «فيسبوك».

وفي حال مضت «آبل» في هذا الخيار، فإن ذلك سيشكل ضربة قاصمة لمداخيل «فيسبوك»، الذي يعتمد على الإعلانات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول إصابة بسلالة فيروس «كورونا» الجديدة في فرنسا
دولى
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
البيت الأبيض يعلق على انفجار ناشفيل
دولى
إصابات في انفجار قوي وسط ناشفيل الأميركية (فيديو)
دولى
«فاغنر» تفرض النفوذ الروسي في انتخابات إفريقيا الوسطى
دولى
لبنان يسجل أول إصابة بسلالة «كورونا» الجديدة
عربى
العدد 266 من جريدة «الوسط»: ضبابية المشهد الليبي.. وجدل جديد حول قضية لوكيربي
ليبيا
السيطرة على حريق بمحطة كهرباء في عين زارة
ليبيا
ليبيا تحتفل بالذكرى 69 للاستقلال
ليبيا
بالفيديو: «سكودا» تستعد لطرح سيارتها الجديدة (فيديو)
سيارات
في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي يدعو لـ«العفو» و«وقف التدخلات الخارجية»
ليبيا
بعد فوز «شباب الفرسان» على الجزائر.. تعرف على ترتيب المنتخبات في بطولة شمال ...
رياضة محلية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعشاب تعوض نقص الفيتامينات في جسمك