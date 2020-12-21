نجوم قطاع التكنولوجيا يهاجرون من «سيليكون فالي»

بيتر تييل وأليكس كاري وإلون ماسك ولاري إليسون (أ ف ب)

قرر بعض من كبار النجوم في قطاع التكنولوجيا مغادرة «سيليكون فالي»، بدافع، خصوصا من انتشار مبدأ العمل من بعد جراء جائحة «كوفيد-19»، وأيضًا إثر خلافات سياسية مع مسؤولين في كاليفورنيا أدت إلى تراجع جاذبية الولاية لديهم.

ومنذ ما قبل الجائحة، كان كثر في أوساط هذه الشركات يتذمرون إزاء الاختناقات المرورية الدائمة في كاليفورنيا وغلاء المعيشة الكبير في «سيليكون فالي». وأتت موجات الجفاف والحرائق لتزيد حالات الانزعاج في هذه المنطقة الشهيرة في جنوب خليج سان فرانسيسكو، وفق «فرانس برس».

ومن بين قادة الشركات الكبرى التي تخلت عن العمل في «سيليكون فالي»: رئيس «تيسلا» إلون ماسك، ومؤسسا «بالانتير» بيتر تييل وأليكس كارب.

كما أن بعض المجموعات آثرت نقل مقرها، بينها «أوراكل» و«هيولت باكارد إنتربرايز» «إتش بي إي» اللتان انتقلتا إلى تكساس.

وأوضحت «أوراكل» التي تأسست في «سيليكون فالي» سنة 1977، أخيرًا أن قرار الانتقال سينعكس إيجابا على نمو المجموعة كما سيتيح مرونة أكبر للموظفين بشأن أماكن العمل وطريقته.

أما «إتش بي إي» التابعة لشركة «هيولت-باكارد» الموجودة تاريخيا في «سيليكون فالي»، فأعلنت أن انتقالها إلى تكساس يرمي إلى «الالتقاء مع الزبائن في أماكن وجودهم في تحولاتهم الرقمية خلال هذه المرحلة الاستثنائية».

العمل عن بعد

وقال المحلل المستقل المتخصص في شؤون التكنولوجيا روب إنديرلي المولود في كاليفورنيا والمقيم منذ سنوات في أوريغون: «لطالما كان هناك خطر مع كاليفورنيا بأن يقول قسم وازن من الناس إن الولاية ليست بيئة ملائمة للأعمال بسبب عدم قدرة الناس على العيش فيها».

كما أن ولايات عدة تحاول اجتذاب شركات التكنولوجيا متسلّحة خصوصا بمعدلاتها الضريبية المنخفضة وكلفة المعيشة الأدنى، ما يتيح للشركات تحسين أوضاعها التفاوضية.

كذلك قال لاري إليسون أحد مؤسسي «أوراكل»، لموظفيه إنه سينتقل إلى جزيرة في هاواي اشتراها قبل ثماني سنوات تحمل اسم لاناي.

وتأتي هذه القرارات في ظل سماح عدد متزايد من شركات التكنولوجيا لموظفيها بالعمل من بعد بسبب الجائحة، ما يشجع على الاستغناء ولو موقتا عن مقار العمل التقليدية الشبيهة بالصروح الجامعية والتي تشتهر بها «سيليكون فالي».

وأتاحت «تويتر» على سبيل المثال لموظفيها خيار العمل من بعد بصورة نهائية بلا أي حدود زمنية، كما أن رئيس «فيسبوك» مارك زاكربرغ اعتبر أن نصف الموظفين في المنصة بإمكانهم العمل من بعد في السنوات العشر المقبلة.