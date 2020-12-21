تصرف من طائري بجع يدهش العلماء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 01:10 مساء
طائر البجع هاريس في كورسيكا في 17 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

اختار طائرا بجع رماديان «مقرين» جديدين لهما في كورسيكا الفرنسية وجزر البليار الإسبانية، بعد فرارهما من محمية في جنوب فرنسا.

وتعد هذه سابقة من نوعها منذ أربعة عقود لهذه الطيور المعروفة عادة باستقرارها، حسب «فرانس برس»، الإثنين.

كان طائر البجع هاريس المولود في يوليو الفائت مستقرا مع والديه وشقيقه، ضمن سرب من طيور البجع الرمادية في محمية سيجان الأفريقية في جنوب فرنسا، التي تفتح أبوابها منذ سبعينات القرن الماضي.

وأوضح الطبيب البيطري في المحمية، أنطوان جوريس، أن هذا الطائر فقد أمّه إثر إصابتها بمرض جرثومي في سبتمبر، بعيد مغادرته العش وفي فترة كان لا يزال يعتمد عليها في غذائه.
وأشار البيطري إلى أن والد هاريس أصيب أيضا بالمرض عينه، موضحا: «عالجناه وأطلقناه بعد بضعة أسابيع، غير أن الطيرين الشقيقين وجدا نفسيهما من دون والديهما اللذين كانا يوفران لهما الطعام».

وأضاف جوريس: «فرضيتنا هي أنهما وجدا نفسيهما مشتتين من دون والديهما وقررا المغادرة وقد وجدا نفسيهما في البحر، أحدهما اتجه في الاتجاه الجنوبي الشرقي فيما شق الثاني طريقه إلى أقصى الجنوب».

ولفت إلى أن «هذا الأمر يحصل للمرة الأولى منذ أربعين عاما»، إذ إن هذه الطيور تُعرف بميلها التام إلى الاستقرار.

وصل هاريس إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية فيما شق شقيقه طريقه إلى جزر البليار الإسبانية حيث لا يزال يعيش في مايوركا. وهما «بصحة جيدة» وفق الطبيب البيطري الذي لفت إلى أن المحمية الفرنسية ستسعى لاستعادتهما «حالما تصبح المواصلات ممكنة» على الأرجح «في فبراير أو مارس». ويُحظر نقل الطيور حاليا بسبب وباء إنفلونزا الطيور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلق رحلات الطيران وتغلق حدودها بسبب السلالة الجديدة من «كورونا»
عربى
بيليه يهنئ ميسي برسالة مؤثرة بعد معادلته رقمه القياسي
رياضة عالمية
مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيا بهجومين «إرهابيين» في نيجيريا
دولى
«فرانس برس»: إنقاذ عشرات التلاميذ بعد عملية خطف جديدة شمال غرب نيجيريا
دولى
«النقل السريع»: تشغيل الرحلات من طرابلس إلى بنغازي وطبرق والقاهرة بداية من ...
ليبيا
الجدول الزمني لطرد المقاتلين الأجانب في مهب الريح
ليبيا
العكاري لـ«قناة الوسط»: انخفاض الأسعار وانتهاء السوق السوداء بعد 3 يناير
ليبيا
«ذي إيكونوميست»: ليبيا الثالثة بين 10 دول الأسرع نموا في العام 2021
ليبيا
كريستيانو يصالح نفسه ويهزم إبراهيموفيتش وليفاندوفسكي في مباراة واحدة
رياضة عالمية
بن صويد: 1971 شهد أول حوار بين الأهلي بنغازي والترجي
رياضة محلية
الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بإعادة النظر بسياستها في ليبيا
ليبيا
ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي في ليلة سقوط برشلونة
رياضة عالمية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنجاز علمي يعيد البصر للمكفوفين