تعرف إلى موعد إرسال أول رائد فضاء كندي للقمر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 04:15 مساء
صورة للقمر التقطت من مدينة كان الفرنسية، 13 مايو 2019 (أ ف ب)

أعلن وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، الأربعاء، أن رائد فضاء كنديا سيشارك للمرة الأولى سنة 2023 في رحلة في مدار القمر، في إطار مشروع بناء المحطة القمرية المستقبلية «غيتواي».

وقال الوزير نافديب بينز في مؤتمر صحفي إن «رائد فضاء من وكالة الفضاء الكندية سيكون سنة 2023 جزءًا من أرتيميس 2، أول بعثة فضائية تنقل البشر إلى مدار القمر منذ أكثر من 50 عامًا». ولم يعرف بعد اسم رائد الفضاء هذا، وفق «فرانس برس».

ووقعت وكالة الفضاء الكندية ونظيرتها الأميركية «ناسا» معاهدة في شأن محطة «غيتواي» الفضائية تضم بنودها ضمّ رائد فضاء كندي إلى طاقم أرتيميس 2، وهي أول مهمة قمرية مأهولة منذ العام 1972.

وأوضح الوزير الكندي في تغريدة على «تويتر» أن «كندا ستكون بذلك الدولة الثانية على الإطلاق التي ترسل رائدًا إلى الفضاء السحيق».

وفي فبراير 2019، أعلنت كندا أنها دخلت في شراكة مع «ناسا» لتصميم محطة «غيتواي» الصغيرة، التي ستكون بمثابة صلة الوصل خلال الرحلات بين الأرض والقمر.

وأشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى أن مشاركة كندا في مشروع «ناسا» هذا تشكّل جزءًا من «استراتيجية الفضاء الجديدة» لأوتاوا والتي تتضمن استثمارًا بقيمة 2.06 مليار دولار كندي «1,14 مليار يورو» على مدى 24 عامًا.

وتعتزم «ناسا» تجميع محطة «غيتواي» بحلول سنة 2026 لتكون بمثابة نقطة توقف بين الأرض والقمر تتيح لرواد الفضاء الانطلاق إلى سطح القمر.

وتسعى وكالة الفضاء الأميركية إلى عودة رواد الفضاء إلى القمر سنة 2024، بعد 52 عامًا من يوجين سيرنان، آخر رجل وطأت قدمه سطح القمر ضمن بعثة «أبولو 17».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تبدأ حملة تطعيم على ثلاث مراحل ضد «كورونا».
دولى
إصابة ماكرون بفيروس «كورونا»
دولى
للمرة الأولى.. «يونيسف» تسهم في إطعام أطفال في بريطانيا وسط انتقادات لحكومة ...
دولى
الإعلان عن أول محطة فحص لفيروس «كورونا» تعمل بشكل آلي
دولى
أميركا تسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات والوفيات بـ«كورونا»
دولى
«وول ستريت جورنال»: مساعٍ أميركية لمحاكمة صانع متفجرات «لوكيربي» الموجود في ...
ليبيا
النيابة العامة الفرنسية تطلب الموافقة على ترحيل صهر بن علي إلى تونس
دولى
بعد نداء ليبيا.. «كاف»: 21 مدربا مهددون بالاستبعاد من مقاعد القيادة في دوري ...
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحذّر من «خطر كبير» لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021
دولى
«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ4.48 للدولار ابتداء من 3 يناير
ليبيا
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
الحكومة المالطية تعرض على الشباب الليبي «أفضل سلاح» لبناء بلدهم
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هؤلاء يجب نقلهم إلى المستشفى حتى لو كانت أعراض «كورونا» بسيطة