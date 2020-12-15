إندونيسيا تدعو إلون ماسك لإنشاء قاعدة صواريخ على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 01:00 مساء
إلون ماسك في برلين، 1 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

دعت إندونيسيا رئيس «تيسلا» إلون ماسك إلى إقامة قاعدة إطلاق لصواريخ شركته «سبايس إكس» في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا، بحسب ما أعلنت السلطات في جاكرتا.

وقال الناطق باسم وزارة تنسيق الشؤون البحرية والاستثمارات جودي ماهاردي إن «إندونيسيا تضم مناطق كثيرة قرب خط الاستواء».

وأوضح لوكالة «فرانس برس» أن «كلفة إطلاق سبايس إكس ستكون أدنى لأن الأقمار الصناعية لن تحتاج إلى المناورة من أجل تصحيح مدارها على خط الاستواء».

ودعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو رسميا إلون ماسك، ثاني أثرى أثرياء العالم، إلى التفكير في إقامة مشروع فضائي في إندونيسيا، وذلك خلال محادثة هاتفية، الجمعة.

وأعلنت وكالة الفضاء الإندونيسية العام الماضي عن مشروع لبناء موقع فضائي في جزيرة بياك قبالة سواحل بابوازيا، وأجرت محادثات مع شركاء أجانب.

وأطلقت «سبايس إكس» الأسبوع الماضي في تكساس نموذجا تجريبيا من صاروخها العملاق «ستارشيب» سرعان ما تحطم بعدها. لكن إلون ماسك أشاد بتحقيق تقدم في هذا المشروع التجريبي.

وناقش إلون ماسك وجوكو ويدودو، مع وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمارات لوهوت ب. بانجايتان، أيضا فرص الاستثمار المتاحة أمام «تيسلا» في إندونيسيا، وفق بيان صحفي.

وتبدي الشركة الأميركية اهتماما بمخزونات النيكل الشاسعة في إندونيسيا، وهو معدن مستخدم في صنع بطاريات سياراتها.

ورد ماسك على دعوة الرئيس الإندونيسي عبر الإعلان عن توجه أحد فرقه إلى إندونيسيا في يناير 2021 لاستكشاف كل الفرص لهذا التعاون، وفق الوزارة.

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