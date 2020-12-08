نوفمبر 2020 الأشد حرارة تاريخيا

أعلى حرارة في نوفمبر سجلت في الشهر الفائت حسب الخدمة الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي (أ ف ب)

كشفت خدمة «كوبرنيكوس» أن الشهر الفائت أصبح الأكثر حرا على الإطلاق، بين أشهر نوفمبر المسجلة في العالم.

وأوضحت الخدمة الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي، في تقريرها الشهري حول المناخ الذي صدر، الإثنين، قبل بضعة أيام من الذكرى السنوية الخامسة لاتفاق باريس المناخي، أن الفترة الممتدة على 12 شهرا من ديسمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020 شهدت معدل حرارة أعلى بـ1.28 درجة مئوية مقارنة بذلك المسجّل ما قبل العصر الصناعي، حسب «فرانس برس».

تعهد ما يقرب من 200 بلد في هذا الاتفاق تقليص انبعاثاتها من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، بهدف حصر ارتفاع معدلات الحرارة دون درجتين مئويتين أو درجة مئوية ونصف درجة للحد من الآثار المدمرة للعواصف وموجات الجفاف أو الحر.

غير أن العالم يسجل ارتفاعا في الحرارة بمعدل 0.2 درجة مئوية كل عقد، منذ نهاية سبعينات القرن الماضي، بحسب «كوبرنيكوس».

ناهز معدل الاحترار العالمي 1.2 درجة مئوية مقارنة مع معدلات ما قبل الثورة الصناعية، في مسار ستعززه 2020.

وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الأربعاء، أن 2020 يتجه ليحتل موقعا متقدما بين أكثر السنوات حرا على الإطلاق، إذ تضعه البيانات غير النهائية في المرتبة الثانية بعد 2016، غير أن الفارق ضئيل ما يعني أن التصنيف قد يتبدل.

وأشارت «كوبرنيكوس» الإثنين إلى أن «2020 باتت أقرب من تحطيم المستوى القياسي المسجل في 2016» مع إضافة البيانات الجديدة لشهر نوفمبر، ما يقرّبها من احتلال صدارة التصنيف لأكثر السنوات حرا على الإطلاق، مناصفة مع 2016 أو حتى منفردة، إلا في حال تغيّر محتمل في المسار.