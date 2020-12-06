نجاح أول التحام للصين في مدار القمر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 01:12 مساء
المسبار شانغي 5 كما بدا خلال جمعه عيّنات من سطح القمر في صورة بثتها أعلنت وكالة الفضاء الوطنية الصينية في 2 ديسمبر 2020 عبر سي إن إس (أ ف ب)

التحم المسبار الصيني «شانغي 5»، الأحد، بالمركبة التي بقيت في مدار القمر، بعدما كان غادر سطح القمر الخميس، حاملا منه عيّنات.

وشكّل هذا الالتحام أحد مراحل مهمة المسبار الطموحة المتمثلة في العودة إلى االأرض بعيّنات من سطح القمر للمرة الأولى منذ 40 عاما، حسب «فرانس برس».

ويتكوّن «شانغي 5» من أجزاء عدة، هي مركبة مدارية «بقيت في مدار القمر خلال تنفيذ المهمة»، ومركبة هبوط قمرية «حطّت على سطح القمر»، ووحدة صعود «من السطح إلى مدار القمر».

والجزء الأخير الذي يحمل العيّنات من سطح القمر هو الذي التحم صباح الأحد بالمركبة المدارية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عن وكالة الفضاء الوطنية.

وأبرزت وكالة الصين الجديدة أن هذا الالتحام «هو الأول من نوعه في مدار القمر» بالنسبة إلى الصين.

كذلك اكتسبت مغادرة الكبسولة سطح القمر الخميس طابعا تاريخيا بالنسبة إلى الصين، إذ كانت المرة الأولى تقلع فيها بكين مركبة موجودة في موقع فضائي.

وبعدما وضعت العيّنات أولا في وحدة الصعود، تم إفراغها في الكبسولة التي ستعود إلى الأرض.

وفي حال تمكّن المسبار من العودة بالعينات إلى الأرض، ستصبح الصين ثالث دولة تأتي بعيّنات من القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقا.

وتعود آخر محاولة سوفياتية بواسطة مركبة «لونا 24» غير المأهولة إلى العام 1976، وأنجزت بنجاح.

وتشكّل هذه المهمة من البرنامج الفضائي للصين التي حقّقت مطلع العام 2019 إنجازا علميا غير مسبوق بعدما حطّت مركبة تابعة لها على جزء من القمر تتعذّر رؤيته من الأرض.

وهذه ليست المرة الأولى ترسل الصين مركبات إلى القمر في إطار برنامج «شانغي»، وهو اسم إلهة القمر بحسب الميثولوجيا الصينية.

سبق أن أرسلت الصين إلى القمر روبوتين صغيرين مسيّرين حملا تسمية «أرنب اليشم» في العامين 2013 و2019.

وتستثمر الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي بغية اللحاق بأوروبا والولايات المتحدة وروسيا وأرسلت أول رائد فضاء صيني في العام 2003.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ليغا»: قادش يفعلها أيضا أمام برشلونة ويرتقي إلى المركز الخامس
رياضة عالمية
بالأرقام.. حصيلة وفيات «كورونا» حول العالم منذ بدء انتشاره في ديسمبر الماضي
دولى
الجامعة العربية تدين إعدام الاحتلال الإسرائيلي الطفل الفلسطيني علي أبو عليا
عربى
حملة التلقيح ضد «كوفيد-19» تنطلق في موسكو.. وتفشٍّ متسارع للوباء في أميركا
دولى
وزير مالية «الوفاق»: المصرف الخارجي خسر 1.5 مليار دولار.. وتدخلنا لمنع إفلاسه
ليبيا
بومطاري: «المركزي» مسؤول عن تسرب الأموال الليبية للخارج
ليبيا
اعترافات جديدة لـ«جيش تحرير السودان» وقوات الدعم السريع تؤكد مواصلة إغراق ليبيا ...
ليبيا
أردوغان يأمل في أن «تتخلص» فرنسا من ماكرون «في أسرع وقت ممكن»
دولى
مؤسسة النفط: استثناء ليبيا من تخفيضات «أوبك+»
ليبيا
الأهلي بنغازي على أعتاب المواجهة الخامسة أمام الترجي التونسي
رياضة محلية
منتخب الشباب يضرب موعدا مع مصر في بداية تصفيات أمم أفريقيا 2021
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «خطبة وداع» استباقية صادمة لستيفاني وليامز
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق مكافحة انتقال عدوى «كورونا» في أماكن العمل